تۇركىستان وبلىسىندا 1000 باس مالدى زاڭسىز شەكارا اسىرماق بولعان توپ ۇستالدى
استانا. قازاقپارات – 24-ءساۋىر كۇنى تۇركىستان وبلىسىندا جەدەل اقپاراتتى ىسكە اسىرۋ بارىسىندا مالدى زاڭسىز اكەتۋ ارەكەتى توقتاتىلدى. مەملەكەتتىك شەكارانى كەسىپ ءوتۋ كەزىندە وتكىزۋ بەكەتتەرىنىڭ بىرىندە شامامەن 1000 باس ۇساق مال تيەلگەن بىرنەشە جۇك كولىگى ۇستالدى. بۇل تۋرالى Polisia.kz جازدى.
وسىلايشا اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىن ەلدەن زاڭسىز شىعارۋعا جول بەرىلمەي، ىشكى نارىققا كەرى اسەردىڭ الدىن الۋعا جانە تاپشىلىق تاۋەكەلدەرىن بولدىرماۋعا مۇمكىندىك تۋدى. اتالعان فاكت بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. جانۋارلار مەن كولىك قۇرالدارى تاركىلەندى.
قولدانىستاعى شەكتەۋلەرگە قاراماستان، جەكەلەگەن تۇلعالار جالعان قۇجاتتاردى جانە قالىپتاسقان ارنالاردى پايدالانا وتىرىپ، مالدى زاڭسىز شىعارۋدى ۇيىمداستىرۋعا ارەكەتتەنگەن.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە باعانى تۇراقتاندىرۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن ورىنداۋ اياسىندا ىشكى ىستەر مينيسترلىگى اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىن شەتەلگە نەگىزسىز شىعارۋعا جول بەرمەۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتقانىن ەسكە سالامىز.