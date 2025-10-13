تۇركىستان تورىندە ءتول كۇرەسىمىزدەن ازيا چەمپيوناتى وتەدى
استانا. KAZINFORM - الداعى 27-30-قازان كۇندەرى ارالىعىندا تۇركىستان تورىندەگى Olympic Center سپورت كەشەنىندە ەرەسەكتەر اراسىندا ءتول سپورتىمىز - قازاق كۇرەسىنەن ازيا بىرىنشىلىگى وتەدى.
تۇركى دۇنيەسىنىڭ رۋحاني ورداسىنا اينالعان قاسيەتتى تۇركىستان قالاسىندا وتەتىن سارىقۇرلىق دوداسىندا ەرلەر مەن ايەلدەر ءوزارا 16 سالماق دارەجەسى بويىنشا سىنعا تۇسەدى. ءباسى بيىك دوداعا ازيا قۇرلىعىنان قىرعىزستان، تاجىكستان، تۇركىمەنستان، ءۇندىستان، جاپونيا، يران، موڭعوليا، پاكىستان قاتارلى 15 كە جۋىق مەملەكەتتەن 200 گە جۋىق بالۋان بوز كىلەمدە كىل مىقتىنى انىقتاماق.
اتالعان ازيا الامانىندا ەل نامىسىن ەڭ تاڭداۋلى قازاق كۇرەسىنىڭ شەبەرلەرى قورعايدى. قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ ساپىندا ەلىمىزدىڭ تۋىن جەلبىرەتىپ جۇرگەن 16 بالۋان (8 ءى ەر، 8 ءى ايەل) سىنعا تۇسەدى.
ولار:
ەرلەر قۇراماسى:
55 كەلى - ارحات بايمۇرزين
60 كەلى - نۇرتىلەك قاراكەسەكوۆ
66 كەلى - نۇرعالي تۇرسىنعازييەۆ
74 كەلى - تىلەك توقتاسىن ۇلى
82 كەلى - اسىلجان كارىم
90 كەلى - ايدار بەسكەمپىر
100 كەلى - ەرقانات مولداعۇلوۆ
100+ كەلى - قايسار شامشادينوۆ
ايەلدەر قۇراماسى:
48 كەلى - ىنكار قۇرالباي
52 كەلى - ساعات بايعارايەۆا
56 كەلى - اقنۇر اسىلبەكوۆا
60 كەلى - ارداق نۇرساق
65 كەلى - ۇلدانا تاڭجارىقوۆا
70 كەلى - اقبوتا قىدىرالى
77 كەلى - ارۋجان جاندارباي
77+ كەلى - ارايلىم شەگەنوۆا
وسى ورايدا، قازاق كۇرەسىنىڭ تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى بەكىتكەن جوعارى جەتىستىكتەر سپورتى تۇرلەرىنىڭ تىزىمىنە ەنگەنىن اتاپ وتكەن ءجون. جاڭارتىلعان تىزىمگە وليمپيادا، پاراليمپيادا، سۋردليمپيادا، ازيا جانە ازيا پارا ويىندارىنىڭ باعدارلاماسىنا ەنگەن 65 سپورت ءتۇرى، سونداي-اق ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى ەنگىزىلگەن.
ءسويتىپ، قازاق كۇرەسى - ۇلتتىق ماقتانىشىمىز ءارى تاريحي مۇرامىز رەتىندە باسىم سپورت تۇرلەرىنىڭ قاتارىنان ورىن الىپ، وليمپيادالىق سپورت تۇرلەرىمەن تەرەزەسى تەڭەستى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قازاق كۇرەسىنەن ەرەسەكتەر اراسىنداعى قازاقستان كۋبوگى مارەسىنە جەتكەنىن جازعان بولاتىنبىز.
اۆتور كۇنسۇلتان وتارباي