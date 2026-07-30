تۇركىستاندا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنسىز كولىك تىزگىندەپ، قاۋىپتى مانەۆر جاساعاندار جازالاندى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا جول قوزعالىسى ەرەجەسىن ورەسكەل بۇزعان توي كورتەجىنىڭ جۇرگىزۋشىلەرى جاۋاپقا تارتىلدى.
الەۋمەتتىك جەلىدە ورداباسى اۋدانىندا كوشەنىڭ قاق ورتاسىندا وتشاشۋ اتىپ، جول قوزعالىسىنا قاۋىپ توندىرگەن توي كورتەجىنىڭ ۆيدەوسى تارادى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، بەينەباقىلاۋ كامەرالارى ارقىلى ورداباسى اۋدانىنىڭ تەمىرلان اۋىلىنداعى ورتالىق كوشەلەردىڭ بىرىندە ۇيلەنۋ تويىنىڭ كورتەجىنە قاتىسقان كولىك جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزعانى بەلگىلى بولدى.
تەكسەرۋ بارىسىندا Mercedes-Benz ،BMW ،LADA جانە ۆاز اۆتوكولىكتەرىن تىزگىندەگەن جۇرگىزۋشىلەردىڭ جەكە باسى انىقتالدى.
- ولارعا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنسىز كولىك باسقارعانى، قوس تۇتاس جولاق سىزىعىن كەسىپ وتكەنى، ارنايى جارىق بەلگىلەرىن زاڭسىز ورناتقانى، سونداي-اق جول قوزعالىسىنىڭ باسقا قاتىسۋشىلارىنا قاۋىپ توندىرەتىن مانيەۆرلەر جاساعانى ءۇشىن اكىمشىلىك حاتتامالار تولتىرىلدى، - دەلىنگەن پوليتسيا حابارلاماسىندا.
ءتارتىپ بۇزعان جۇرگىزۋشىلەردىڭ اۆتوكولىكتەرى ايىپ تۇراعىنا قويىلدى.
پوليتسيا دەپارتامەنتى جۇرگىزۋشىلەردى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا، وزگە جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ توندىرەتىن ارەكەتتەرگە جول بەرمەۋگە شاقىردى.