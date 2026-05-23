تۇركىستاندا ءبىرىڭعاي ديزاين-كود ەنگىزۋ جوسپارلانعان
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان قالاسىنىڭ ءبىرىڭعاي ساۋلەت-كوركەمدىك كەلبەتىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان «تۇركىستان قالاسىنىڭ ديزاين-كودىن بەكىتۋ تۋرالى» اكىمدىك قاۋلىسىنىڭ جوباسى قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
قۇجاتتى تۇركىستان قالاسى اكىمدىگى ساۋلەت جانە قالا قۇرىلىسى ءبولىمىنىڭ مەملەكەتتىك مەكەمەسى ازىرلەگەن. جوبانى تالقىلاۋ 2026-جىلعى 9-ماۋسىمعا دەيىن جالعاسادى.
جوبا ماتەريالدارىنا سايكەس، ديزاين-كود قالانىڭ ساۋلەتتىك كەلبەتىن جۇيەلەۋگە جانە قالالىق ورتانىڭ سىرتقى بەزەندىرىلۋىنە ءبىرىڭعاي تالاپتار بەلگىلەۋگە باعىتتالعان.
اتاپ ايتقاندا، قۇجات عيماراتتاردىڭ قاسبەتتەرىن بەزەندىرۋ، سىرتقى جارنامالاردى ورنالاستىرۋ، اباتتاندىرۋ ەلەمەنتتەرى مەن شاعىن ساۋلەت نىساندارىنا قاتىستى تاسىلدەردى ايقىندايدى. سونداي-اق تۇركىستاننىڭ تاريحي-مادەني ەرەكشەلىكتەرىن ساقتاۋ جانە ونىڭ تۋريستىك تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋ كوزدەلگەن.
جوبا قالا اۋماعىندا ءبىرىڭعاي ساۋلەت-كوركەمدىك كەلبەتتى قالىپتاستىرۋدى ماقسات ەتەدى.
قۇجاتتى قابىلداۋ قالالىق ورتانىڭ ەستەتيكالىق ساپاسىن ارتتىرىپ، قالا اۋماعىندا ساۋلەت تالاپتارىنىڭ ءبىرىزدى قولدانىلۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
جوبانى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرۋ 2026-جىلدىڭ ەكىنشى جارتىجىلدىعىنان باستالادى. ناتيجەسىندە قالالىق ينفراقۇرىلىمنىڭ كەلبەتى جاقسارىپ، تۇرعىندار مەن تۋريستەر ءۇشىن قولايلى ورتا قالىپتاسادى دەپ كۇتىلەدى.
