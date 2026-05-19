تۇركىستاندا ءبىر سىنىپتىڭ ەكى وقۋشىسى ۇ ب ت- دان 140 بال جينادى
استانا. قازاقپارات – تۇركىستان قالاسىنداعى جەكەمەنشىك مەكتەپتەردىڭ ءبىرىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىلارى ايسۇلتان جاڭبىرباي مەن جاسۋر نىشانبايەۆ ۇ ب ت- دان 140 بال جيناپ، ەڭ جوعارى ناتيجە كورسەتتى.
ءوڭىر اكىمدىگى مالىمەتىنشە، ەكى وقۋشى ءبىر سىنىپتا ءبىلىم الىپ، بىردەي بەيىندى پاندەر تاڭداعان. سونىمەن قاتار، ولاردىڭ بولاشاق ماماندىقتارى دا ۇقساس.
ۇ ب ت- دا دۇنيەجۇزى تاريحى مەن اعىلشىن ءتىلى پاندەرىن تاڭداعان تالاپكەرلەر حالىقارالىق IELTS ەمتيحانىنان 6,5 بال العان.
«جاسۋر نىشانبايەۆ قاڭتارداعى العاشقى ۇ ب ت- دا 120 بال جيناپ، ناۋرىزداعى تەستتە ناتيجەسىن 128 بالعا دەيىن كوتەرگەن. ال مامىردا نەگىزگى تەستتە جۇيەلى دايىندىق پەن تاباندى ەڭبەكتىڭ ناتيجەسىندە 140 بالعا قول جەتكىزدى. ال ايسۇلتان جاڭبىرباي شىمكەنت قالاسىنان ارنايى كەلىپ، مەكتەپ جاتاقحاناسىندا تۇرىپ ءبىلىم الادى. ول قاڭتارداعى ۇ ب ت- دا 125 بال، ناۋرىزداعى تەستتە 128 بال جيناپ، ءار كەزەڭ سايىن ءوز ناتيجەسىن جاقسارتىپ وتىرعان. ناتيجەسىندە نەگىزگى ۇ ب ت- دا مەجەلى ماقساتىنا جەتىپ، ەڭ جوعارى كورسەتكىش - 140 بال يەگەرى اتاندى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ولار بولاشاقتا اۋدارما ءىسى ماماندىعى بويىنشا ءبىلىم الىپ، حالىقارالىق دەڭگەيدە جۇمىس ىستەۋدى كوزدەپ وتىر.