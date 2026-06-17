تۇركىستاندا بەلدىك تاقپاعان 1000 نان اسا جۇرگىزۋشى جاۋاپقا تارتىلدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا جول قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ شارالارى كەزىندە قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاعۋ تالاپتارىن بۇزۋدىڭ 1011 فاكتىسى تىركەلدى. جالپى بەس كۇندە 1727 قۇقىقبۇزۋشىلىق انىقتالعان.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىلەرى وقىلمايتىن، تالاپتارعا ساي كەلمەيتىن نەمەسە بەلگىلەنبەگەن ورىنعا ورناتىلعان كولىك قۇرالدارىن باسقارعانى ءۇشىن 121 جۇرگىزۋشى جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
سونداي-اق مەملەكەتتىك ءنومىرسىز نەمەسە زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن تىركەلمەگەن اۆتوكولىكتەردى باسقارۋدىڭ 93 دەرەگى انىقتالدى.
بۇدان بولەك قولدان جاسالعان نەمەسە جالعان نومىرلىك بەلگىلەردى ورناتقانى ءۇشىن 4 جۇرگىزۋشى، ال جالعان مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىلەرى بار كولىكتى باسقارعانى ءۇشىن 8 جۇرگىزۋشى جاۋاپقا تارتىلدى.
- جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارا بارىسىندا كولىك جۇرگىزۋ كەزىندە تەلەفون پايدالانۋدىڭ 448 دەرەگى جانە قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاعۋ تالاپتارىن بۇزۋدىڭ 1011 فاكتىسى انىقتالدى. سونىمەن قاتار قارسى باعىتتاعى جولاققا شىققان 22 جانە ماس كۇيدە كولىك باسقارعان 20 جۇرگىزۋشىگە قاتىستى اكىمشىلىك شارا قولدانىلدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
بۇعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا جول ەرەجەسىن ءجيى بۇزعان شەتەلدىك جۇرگىزۋشى جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان ەدى.