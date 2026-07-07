تۇركىستان وبلىسىندا ىشىمدىكتەن باس تارتقان اۋىلدار سانى 88 گە جەتتى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا 800 گە جۋىق اۋىلدىڭ 88 ى الكوگول ونىمدەرىن ساتۋدان تولىقتاي باس تارتقان.
رەسمي مالىمەتكە سايكەس، 2024 -جىلى وڭىردە الكوگول ونىمدەرى ساتىلمايتىن اۋىلدار سانى 30 بولسا، 2025 -جىلى بۇل كورسەتكىش 60 تان استى. قازىرگى تاڭدا وبلىستاعى 800 گە جۋىق اۋىلدىڭ 88 ىندە ىشىمدىك ساتىلمايدى.
تۇرعىنداردىڭ ايتۋىنشا، باستاما جۇزەگە اسقان ەلدى مەكەندەردە قىلمىس، بۇزاقىلىق پەن ۇرلىق-قارلىق سياقتى قۇقىق بۇزۋشىلىقتار تىيىلعان.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، «ىشىمدىكسىز اۋىل» باستاماسىن جۇزەگە اسىرۋدا ماقتاارال اۋدانى كوش باستاپ تۇر. اۋدانداعى 20 اۋىلدىڭ ساۋدا ورىندارىندا الكوگول ونىمدەرىن ساتۋ توقتاتىلعان.
- جالپى وبلىستاعى 88 اۋىلدىڭ ساۋدا ورىندارىندا الكوگول ونىمدەرى ساتىلمايدى. ونىڭ ىشىندە ماقتاارال اۋدانىندا - 20، سايرام اۋدانىندا - 12، كەلەس اۋدانىندا - 10، تولەبي اۋدانىندا - 9 اۋىل بار، - دەلىنگەن رەسمي مالىمەتتە.
سونداي-اق ورداباسى اۋدانىندا - 7، ساۋران اۋدانىندا - 6، ارىس قالاسىندا - 5، سوزاق، قازىعۇرت، سارىاعاش جانە وتىرار اۋداندارىندا - 3 اۋىلدان، شاردارا جانە تۇلكىباس اۋداندارىندا - 2 اۋىلدان، ال جەتىساي، بايدىبەك اۋداندارى مەن كەنتاۋ قالاسىندا ءبىر-ءبىر اۋىل الكوگول ونىمدەرىن ساتۋدان باس تارتقان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا 800 گە جۋىق اۋىل بار ەكەنىن حابارلاعان ەدىك.