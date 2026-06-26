تۇركىستان وبلىسىندا سىنىپتاسىن ولتىرگەن 4 وقۋشىعا ۇكىم شىقتى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا سىنىپتاسىن سوققىعا جىعىپ، ونىڭ ولىمىنە سەبەپ بولدى دەپ ايىپتالعان ءتورت جاسوسپىرىمگە قاتىستى سوت ۇكىمى جاريالاندى. نەگىزگى ايىپتالۋشى 7 جىل 6 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. ال قالعان ءۇش جاسوسپىرىمگە باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسى تاعايىندالدى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ كامەلەتكە تولماعانداردىڭ ىستەرى جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتى سىنىپتاسىن زيرات باسىنا اپارىپ، ۇرىپ-سوعىپ ءولتىردى دەپ ايىپتالعان ءتورت وقۋشىعا قاتىستى ۇكىم شىعاردى.
ولاردىڭ ۇشەۋى قىلمىستىق كودەكستىڭ «بۇزاقىلىق» بابى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلدى. ال نەگىزگى ايىپتالۋشىعا بۇل باپپەن قاتار «دەنساۋلىققا قاساقانا اۋىر زيان كەلتىرۋ» بابى بويىنشا ايىپ تاعىلدى.
ادام ولىمىنە اكەلگەن قايعىلى وقيعا وتكەن جىلدىڭ قاراشا ايىندا تۇركىستان قالاسىندا بولعان.
وبلىستىق سوتتىڭ مالىمەتىنشە، جاسوسپىرىمدەر وزدەرىمەن بىرگە وقيتىن 9-سىنىپ وقۋشىلارىن بولماشى سەبەپپەن زيرات ماڭىنا جيناپ، ساپقا تۇرعىزعان. كەيىن ءارقايسىسى ولاردىڭ كەۋدە تۇسىنا ءبىر رەتتەن جۇدىرىقپەن سوققى جاساعان. مۇنىمەن توقتاماعان نەگىزگى ايىپتالۋشى جابىرلەنۋشىلەردىڭ ءبىرىن تاعى دا جۇدىرىقپەن ۇرعان. سالدارىنان جاس ءوسپىرىم وقيعا ورنىندا كوز جۇمعان.
پروكۋرور سوتتان نەگىزگى ايىپتالۋشىنى 7 جىل 6 اي مەرزىمگە، قالعان ۇشەۋىن 1 جىل 4 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇراعان.
سوتتالۋشىلار كىنالارىن تولىق مويىنداپ، شىن نيەتپەن وكىنىش ءبىلدىرىپ، ءىستى توقتاتۋدى نەمەسە باس بوستاندىعىنان ايىرمايتىن جەڭىل جازا تاعايىنداۋدى سۇرادى. سونداي-اق كامەلەتكە تولماعان 21 جابىرلەنۋشى مەن ولاردىڭ زاڭدى وكىلدەرى سوتتالۋشىلاردى كەشىرەتىندەرىن ايتىپ، قىلمىستىق ءىستى توقتاتۋدى وتىنگەن.
- كامەلەت جاسقا تولماعان سوتتالۋشى م. 7 جىل 6 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. سونداي-اق كامەلەت جاسقا تولماعان سوتتالۋشىلار م. ، ب. ، ت.-عا 1 جىل 4 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسى تاعايىندالدى، - دەلىنگەن وبلىستىق سوتتىڭ حابارلاماسىندا.
قازا بولعان جاس ءوسپىرىمنىڭ اعاسى ءبىر سوتتالۋشىنى كەشىرگەن. ال ۇشەۋىنەن 30 ميلليون تەڭگە مورالدىق زيان ءوندىرۋدى تالاپ ەتكەن. الايدا سوت ۇكىمىمەن ولاردىڭ زاڭدى وكىلدەرىنىڭ ءارقايسىسىنان 200 مىڭ تەڭگەدەن مورالدىق شىعىن ءوندىرىلدى.
ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.