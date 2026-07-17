KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تۇركىستان وبلىسىندا ەكى كولىك سوقتىعىسىپ، 7 ادام كوز جۇمدى

    تۇركىستان. KAZINFORM - بايدىبەك اۋدانىنداعى شايان-ەكپىندى اۆتوجولىندا بولعان جانتۇرشىگەرلىك جول اپاتىنان 7 ادام قازا تاپتى. پوليتسيا قىلمىستىق ءىس قوزعادى.

    с
    Фото: Kazinform

    الدىن الا مالىمەتكە سايكەس، قايعىلى وقيعا تۇنگى ۋاقىتتا بولعان. Toyota Camry جانە Volkswagen Passat اۆتوكولىكتەرى سوقتىعىسىپ، سالدارىنان 7 ادام وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى.

    - قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان قاجەتتى تەرگەۋ جانە پروتسەسسۋالدىق ءىس-شارالار جۇرگىزىلىپ جاتىر. تەرگەۋ ناتيجەسى بويىنشا زاڭناماعا سايكەس ءتيىستى پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلدانادى،-دەپ حابارلادى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى.

    پوليتسيا جۇرگىزۋشىلەرگە جول قوزعالىسى قاعيدالارىن قاتاڭ ساقتاۋدى، جول جانە اۋا رايى جاعدايلارىن ەسكەرىپ، جىلدامدىقتى اسىرماۋدى سۇرايدى. سونداي-اق كولىك قۇرالىن باسقارۋ كەزىندە بارىنشا مۇقيات بولۋعا شاقىرادى.

    قوعام ايماق
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور