تۇركىستان وبلىسىندا ەكى كولىك سوقتىعىسىپ، 7 ادام كوز جۇمدى
تۇركىستان. KAZINFORM - بايدىبەك اۋدانىنداعى شايان-ەكپىندى اۆتوجولىندا بولعان جانتۇرشىگەرلىك جول اپاتىنان 7 ادام قازا تاپتى. پوليتسيا قىلمىستىق ءىس قوزعادى.
الدىن الا مالىمەتكە سايكەس، قايعىلى وقيعا تۇنگى ۋاقىتتا بولعان. Toyota Camry جانە Volkswagen Passat اۆتوكولىكتەرى سوقتىعىسىپ، سالدارىنان 7 ادام وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان قاجەتتى تەرگەۋ جانە پروتسەسسۋالدىق ءىس-شارالار جۇرگىزىلىپ جاتىر. تەرگەۋ ناتيجەسى بويىنشا زاڭناماعا سايكەس ءتيىستى پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلدانادى،-دەپ حابارلادى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى.
پوليتسيا جۇرگىزۋشىلەرگە جول قوزعالىسى قاعيدالارىن قاتاڭ ساقتاۋدى، جول جانە اۋا رايى جاعدايلارىن ەسكەرىپ، جىلدامدىقتى اسىرماۋدى سۇرايدى. سونداي-اق كولىك قۇرالىن باسقارۋ كەزىندە بارىنشا مۇقيات بولۋعا شاقىرادى.