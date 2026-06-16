تۇركىستان وبلىسىندا كولىگىنىڭ مەملەكەتتىك ءنومىرى كورىنبەيتىن 121 جۇرگىزۋشى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە جالعان مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىلەرى بار كولىك قۇرالدارىن انىقتاۋعا باعىتتالعان «جالعان ءنومىر» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى بارىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى 1727 قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ جولىن كەستى.
اتاپ ايتقاندا، مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىلەرى وقىلمايتىن، تالاپتارعا ساي كەلمەيتىن نەمەسە بەلگىلەنبەگەن ورىنعا ورناتىلعان كولىك قۇرالدارىن باسقارعانى ءۇشىن 121 جۇرگىزۋشى جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
سونداي-اق مەملەكەتتىك ءنومىرسىز نەمەسە زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن تىركەلمەگەن اۆتوكولىكتەردى باسقارۋدىڭ 93 دەرەگى انىقتالدى.
بۇدان بولەك، قولدان جاسالعان نەمەسە جالعان نومىرلىك بەلگىلەردى ورناتقانى ءۇشىن 4 جۇرگىزۋشى جاۋاپقا تارتىلسا، تاعى 8 جۇرگىزۋشى جالعان مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىلەرى بار كولىكتى باسقارعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
ج پ ءى ش اياسىندا كولىك جۇرگىزۋ كەزىندە تەلەفون پايدالانۋدىڭ 448 دەرەگى جانە قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاعۋ تالاپتارىن بۇزۋدىڭ 1011 فاكتىسى انىقتالىپ، جولى كەسىلدى.
قارسى باعىتتاعى جولاققا شىققانى ءۇشىن 22 جۇرگىزۋشى، ال ماس كۇيدە كولىك باسقارعانى ءۇشىن 20 جۇرگىزۋشى جاۋاپقا تارتىلدى.
پوليتسەيلەر جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىنە اسەر ەتەتىن جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋدىڭ الدىن الۋ جانە جولىن كەسۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر.