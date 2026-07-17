KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تۇركىستان وبلىسىندا جانتۇرشىگەرلىك جول اپاتىنان جەتى ادام قازا تاپتى

    استانا. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىنداعى تاسجولدا تۇندە ەكى كولىك سوقتىعىسىپ، سالدارىنان جەتى ادام قازا تاپتى. پوليتسيا تەرگەۋ امالدارىن باستادى.

    Ақмола облысында экскурсиялық автобус жол апатына ұшырады
    Видеодан алынған кадр

    تۇركىستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى مالىمەتىنشە، جول اپاتى بايدىبەك اۋدانىنداعى شايان - ەكپىندى تاسجولىندا بولعان.

    «الدىن الا مالىمەت بويىنشا تۇندە تاسجولدا Toyota Camry جانە Volkswagen Passat كولىكتەرى سوقتىعىسقان»، - دەدى پوليتسيا.

    جول اپاتى سالدارىنان جەتى ادام وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى.

    ۆەدومستۆو وكىلدەرى قازىر وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان ءىس-شارالار جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى. تەرگەۋ ناتيجەسى بويىنشا ءتيىستى شەشىم قابىلدانادى.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور