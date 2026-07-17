تۇركىستان وبلىسىندا جانتۇرشىگەرلىك جول اپاتىنان جەتى ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىنداعى تاسجولدا تۇندە ەكى كولىك سوقتىعىسىپ، سالدارىنان جەتى ادام قازا تاپتى. پوليتسيا تەرگەۋ امالدارىن باستادى.
تۇركىستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى مالىمەتىنشە، جول اپاتى بايدىبەك اۋدانىنداعى شايان - ەكپىندى تاسجولىندا بولعان.
«الدىن الا مالىمەت بويىنشا تۇندە تاسجولدا Toyota Camry جانە Volkswagen Passat كولىكتەرى سوقتىعىسقان»، - دەدى پوليتسيا.
جول اپاتى سالدارىنان جەتى ادام وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى.
ۆەدومستۆو وكىلدەرى قازىر وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان ءىس-شارالار جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى. تەرگەۋ ناتيجەسى بويىنشا ءتيىستى شەشىم قابىلدانادى.