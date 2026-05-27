تۇركىستان وبلىسىندا ۇشەم ومىرگە كەلدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىنداعى 2-پەريناتالدىق ورتالىقتا ۇشەم دۇنيەگە كەلدى. ۇشەۋى دە قىز بالا. تۋىستارى سابيلەرگە سافيا، ساديا جانە ساميا دەگەن ەسىمدەر بەردى.
دارىگەرلەر 4-مامىردا جۇكتىلىكتىڭ 32 اپتاسىندا مەديتسينالىق كورسەتكىشتەرگە ساي اناعا كەسار تىلىگىن جاساپ، نارەستەلەردى امان-ەسەن بوساندىرىپ العان.
وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، سابيلەردىڭ تۋعان كەزدەگى سالماقتارى 1775، 1990 جانە 1850 گرام بولعان.
- قازىرگى تاڭدا مەرزىمىنەن بۇرىن تۋعان نارەستەلەردىڭ جاعدايى تۇراقتى. ۇشەمدەرگە تۋىستارى سافيا، ساديا جانە ساميا ەسىمدەرىن قويعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سابيلەردىڭ اناسى 38 جاستاعى تۇرسىناي ورىنبايەۆا سايرام اۋدانىنداعى قارامۇرت اۋىلىندا تۇرادى. ماماندىعى - دەفەكتولوگ-لوگوپەد. اكەسى مامۋرجان ورىنبايەۆ ەڭبەك ءپانىنىڭ مۇعالىمى بولىپ قىزمەت اتقارادى. وتباسى بۇعان دەيىن دە ەكى قىز بەن ءبىر ۇلدى تاربيەلەپ وتىر.
اناسىنىڭ ايتۋىنشا، جۇكتىلىكتىڭ 14 اپتاسىندا 2-وبلىستىق پەريناتالدىق ورتالىقتىڭ انا مەن بالانى قورعاۋ بولىمىندە ۋلترادىبىستىق زەرتتەۋ كەزىندە دارىگەرلەر ۇشەم كۇتىپ وتىرعانىن حابارلاعان.
- بۇل جاڭالىقتى ەستىگەن ساتتە ەرەكشە تولقىنىس پەن قوبالجۋ سەزىمىن باستان وتكەردىم، - دەيدى كوپبالالى انا.
ۇشەمدەر 22 تاۋلىكتەن كەيىن ۇيلەرىنە 2018، 2010 جانە 2008 گرام سالماقپەن شىعارىلدى. سابيلەر وسى ۋاقىت ارالىعىندا نارەستەلەردىڭ جان ساقتاۋ بولىمشەسىندە جانە ارنايى كۇتىمدى قاجەت ەتەتىن بولىمشەدە قاجەتتى مەديتسينالىق باقىلاۋدان ءوتىپ، جاعدايلارى تولىق تۇراقتانعان.
بۇگىندە انا مەن سابيلەردىڭ دەنساۋلىعى جاقسى. دارىگەرلەر سابيلەرگە دەر كەزىندە مەديتسينالىق كومەك كورسەتىپ، ولاردىڭ ومىرگە بەيىمدەلۋىنە جان-جاقتى قولداۋ جاسادى. سابيلەردىڭ اتا-اناسى مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە شىنايى العىستارىن ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، 2-وبلىستىق پەريناتالدىق ورتالىقتا 2024-جىلى 3 ۇشەم دۇنيەگە كەلگەن. ال 2026-جىلدىڭ باسىنان بەرى ورتالىقتا 1810 نارەستە ومىرگە كەلسە، سونىڭ ىشىندە العاشقى ۇشەم جانە 35 ەگىز تىركەلگەن.
بۇدان بۇرىن تۇركىستاندا 41 جاستاعى ايەل ۇشەمدى دۇنيەگە اكەلگەنىن جازعان ەدىك.