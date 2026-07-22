تۇركىستان وبلىسىندا ءنومىرىن جاسىرىپ جۇرگەن جۇرگىزۋشىنىڭ قۋلىعى اشكەرەلەندى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا كولىگىنىڭ مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرىن ارنايى قۇرىلعى ارقىلى جاسىرىپ جۇرگەن جۇرگىزۋشى پوليتسەيلەرگە ۇستالدى.
تۇركىستان وبلىسىندا پوليتسەيلەر مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرىن قاساقانا بۇركەمەلەپ، جول قوزعالىسى ەرەجەسىن بۇزعان جۇرگىزۋشىنى انىقتاپ، زاڭ اياسىندا جاۋاپكەرشىلىككە تارتتى.
ءتارتىپ ساقشىلارى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار شىمكەنت - سامارا اۆتوجولىندا جىلدامدىق پەن ۋاقىتتى ولشەيتىن بەينەباقىلاۋ جۇيەسىنەن كەلىپ تۇسكەن باعىتتاما نەگىزىندە تۇركىستان قالاسىنا باعىت العان Toyota Camry اۆتوكولىگىن توقتاتقان.
- تەكسەرۋ بارىسىندا كولىكتىڭ مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرىنە ارنايى قولدان اشىلىپ- جابىلاتىن تەتىك ورناتىلعانى انىقتالدى. جۇرگىزۋشى بۇل قۇرىلعىمەن ءنومىردى قاجەت كەزىندە جاسىرىپ، بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنا تۇسپەۋ جانە جاۋاپكەرشىلىكتەن جالتارۋ ماقساتىندا پايدالانعان، - دەپ حابارلادى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى.
قۇقىق بۇزۋشىلىق دەرەگى بويىنشا اۆتوكولىك ايىپ تۇراعىنا قويىلىپ، جۇرگىزۋشىگە قاتىستى اكىمشىلىك شارا قولدانىلدى.
بۇعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا ءبىر تاۋلىكتە ءنومىرسىز جۇرگەن 50 گە جۋىق كولىك انىقتالعانى تۋرالى جازعان ەدىك.