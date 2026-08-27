تۇركىستان وبلىسىندا ايەلدى اياۋسىز ۇرىپ-سوققان كۇدىكتىلەر ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - لەڭگىردە تۇنگى ۋاقىتتا ەكى بەلگىسىز ادام جەرگىلىكتى تۇرعىننىڭ ۇيىنە زاڭسىز كىرىپ، وعان اۋىر دەنە جاراقاتىن سالىپ، تەلەفونىن الىپ كەتكەن.
وقيعا ورنىنان تۇسىرىلگەن بەينەجازبا بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراعان.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، تاجىريبەلى كريمينالدىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىنىڭ كەشەنىن جۇرگىزىپ، كۇدىكتىلەردىڭ جەكە باسىن جانە ولاردىڭ ورنالاسقان جەرىن انىقتادى.
- كۇدىكتى رەتىندە تولەبي اۋدانىنىڭ ەكى تۇرعىنى ۇستالىپ، قاماۋعا الىندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. تەرگەۋ بارىسى تۇركىستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ باقىلاۋىندا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا ايەل ءوز ۇيىندە اياۋسىز سوققىعا جىعىلىپ، تونالعانىن جازعان ەدىك.