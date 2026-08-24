تۇركىستان وبلىسىندا ايەل ءوز ۇيىندە اياۋسىز سوققىعا جىعىلىپ، تونالدى
تۇركىستان. KAZINFORM - بەلگىسىز ادامدار تۇندە لەڭگىر قالاسىنداعى جەكە تۇرعىن ۇيگە كىرىپ، ايەلگە شابۋىل جاساعان. كەيىن ونىڭ ۇيالى تەلەفونىن الىپ كەتكەن. پوليتسيا قىلمىستىق ءىس قوزعاپ، كۇدىكتىلەردى ىزدەستىرىپ جاتىر.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە تۇركىستان وبلىسىنداعى لەڭگىر قالاسىنىڭ تۇرعىنىنا جاسالعان شابۋىل تۋرالى ۆيدەو تارادى. جازبا اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، شابۋىل جاساعاندار بىرنەشە ادام بولعان جانە بەتپەردە تاققان. سونداي-اق ايەلدى قورلاۋ مەن ۇرىپ-سوعۋ تاڭعا دەيىن جالعاسقانى ايتىلعان.
وقيعاعا قاتىستى تۇركىستان وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى شابۋىل فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن حابارلادى.
- الدىن الا مالىمەت بويىنشا، تۇنگى ۋاقىتتا تۇرعىن ۇيگە بەلگىسىز ادامدار كىرىپ، جابىرلەنۋشىگە دەنە جاراقاتىن سالعان جانە ونىڭ ۇيالى تەلەفونىن الىپ كەتكەن. قازىرگى ۋاقىتتا ايەلدىڭ جاعدايى تۇراقتى، دەنساۋلىعىنا قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق، - دەپ حابارلادى تۇركىستان وبلىسى پ د.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قازىر كۇدىكتىلەردى انىقتاپ، ۇستاۋعا، سونداي-اق وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان تەرگەۋ جانە جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
تەرگەۋ بارىسى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ باقىلاۋىندا. ۆەدومستۆو قىلمىستىق- پروتسەستىك كودەكستىڭ 201-بابىنا سايكەس، تەرگەۋگە قاتىستى وزگە اقپاراتتىڭ جاريالانۋعا جاتپايتىنىن مالىمدەدى.