تۇركىستان وبلىسىندا الىپ قاشقان قىز ارىز جازۋدان باس تارتتى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا بويجەتكەندى الىپ قاشۋ دەرەگىنە قاتىستى الەۋمەتتىك جەلىدە ۆيدەو تارادى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، پاترۋلدىك پوليتسيا باتالونىنىڭ قىزمەتكەرلەرى كۇدىك تۋدىرعان Kia ماركالى اۆتوكولىكتى توقتاتقان. كولىك ىشىندەگى بويجەتكەننىڭ قول بۇلعاپ، كومەك سۇراعانداي يشارا جاساعانى بايقالعان.
كولىك توقتاتىلعان ساتتە بويجەتكەن سالوننان جۇگىرىپ شىعىپ، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنەن كومەك سۇراعان.
- وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋ ماقساتىندا كولىكتە بولعان ازاماتتار پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزىلدى. اتالعان دەرەك بويىنشا نەكەگە تۇرۋعا ماجبۇرلەۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، - دەلىنگەن رەسمي حابارلامادا.
الايدا بويجەتكەن كەيىن ءوزىنىڭ بولاشاق جۇبايىمەن قارىم-قاتىناسى ءوزارا كەلىسىمگە نەگىزدەلگەنىن ايتىپ، وقيعانى ارالارىنداعى جانجالدىڭ سالدارى دەپ ءتۇسىندىرىپ، ارىز جازۋدان باس تارتقان.
قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان دەرەك بويىنشا جان-جاقتى تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، وقيعانىڭ بارلىق وبەكتيۆتى ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا ستالكينگ بويىنشا 6 ءىس سوتقا جولدانعانى تۋرالى جازعان ەدىك.