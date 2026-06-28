تۇركىستان وبلىسىندا 900 گە جۋىق بالانىڭ اتا-اناسى ەكپە سالۋدان باس تارتقان
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا بالالارىن جوسپارلى ۆاكسينادان وتكىزۋدەن باس تارتقان اتا-انالاردىڭ سانى ارتىپ وتىر. بيىل وڭىردە مۇنداي 869 جاعداي تىركەلگەن.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ سانيتاريالىق ەپيدەميالوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى نۇربەك نىشانوۆتىڭ ايتۋىنشا، وڭىردە جۇقپالى اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ جانە حالىق دەنساۋلىعىن قورعاۋ ماقساتىندا جوسپارلى يممۋنداۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- ۇلتتىق ەگۋ كۇنتىزبەسىنە سايكەس 21 ينفەكسياعا قارسى پروفيلاكتيكالىق ەكپەلەر رەسپۋبليكالىق جانە جەرگىلىكتى بيۋدجەت ەسەبىنەن تەگىن جۇرگىزىلەدى. جوسپارلى ۆاكسيناتسيا بالالاردىڭ بەلگىلى ءبىر جاس توپتارىن قامتيدى. سونداي-اق كەيبىر ينفەكسيالارعا قارسى ەرەسەكتەر ءار 10 جىل سايىن قايتا ەگىلۋى ءتيىس، - دەدى سپيكەر.
رەسمي مالىمەتكە سايكەس، وڭىردە وتكەن جىلدان بەرى جالعاسىپ كەلە جاتقان قىزىلشاعا قاتىستى قولايسىز ەپيدەميولوگيالىق احۋال بيىل دا ساقتالعان. بىلتىر وبلىستا قىزىلشامەن اۋىرعان 25 جاعداي تىركەلسە، ولاردىڭ بارلىعى بالالار اراسىندا انىقتالعان. ال بيىل سىرقاتتانۋشىلار سانى 47 گە جەتكەن. اۋىرعانداردىڭ كوبى ەكپە الماعان تۇرعىندار.
دەپارتامەنت باسشىسى سانيتارلىق-اعارتۋ جانە ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەنىنە قاراماستان، اتا-انالاردىڭ ۆاكسينادان باس تارتۋ كورسەتكىشى تومەندەمەي وتىرعانىن ايتتى.
- وتكەن جىلى وبلىستا 14 جاسقا دەيىنگى بالالار اراسىندا ەكپەدەن باس تارتۋدىڭ 750 گە جۋىق جاعدايى تىركەلسە، بيىل بۇل كورسەتكىش 869 عا جەتتى. مۇنداي جاعدايدا ماماندار اتا-انالارمەن ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزەدى. الايدا ەكپەدەن باس تارتۋ جاعدايلارى ءالى دە كوپ، - دەدى نۇربەك نىشانوۆ.
سپيكەردىڭ سوزىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا كوكجوتەل، ا ۆيرۋستى گەپاتيتى جانە پوليوميەليت اۋرۋلارىنىڭ تىركەلۋ قاۋپى جوعارى. وبلىستا جىل سايىن 14 جاسقا دەيىنگى 190 مىڭ بالا ءتۇرلى جۇقپالى اۋرۋلارعا قارسى جوسپارلى ەكپە الادى. بارلىق بالا تىركەلگەن ەمدەۋ مەكەمەلەرى ارقىلى ەسەپكە الىنعان. جالپى ۆاكسيناتسيا اتا-اناسىنىڭ كەلىسىمىمەن عانا جۇرگىزىلەدى.
بۇدان بۇرىن ش ق و-دا جىل باسىنان بەرى 100 دەن استام ادام ۆاكسينا سالدىرۋدان باس تارتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.