تۇركىستان وبلىسىندا 790 گرام سالماقپەن تۋعان ءسابي ۇيىنە شىعارىلدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا نەبارى 790 گرام سالماقپەن دۇنيەگە كەلگەن ءسابي 69 تاۋلىك بويى دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا بولدى.
قازىعۇرت اۋدانىنىڭ تۇرعىنى جاينا يسكاكوۆا جۇكتىلىكتىڭ 27 اپتاسى 2 كۇنىندە № 1 وبلىستىق پەريناتالدىق ورتالىعىنا اۋىر جاعدايدا تۇسكەن.
دارىگەرلەر اناسىنا اۋىر دارەجەلى پرەەكلامپسيا، پلاتسەنتانىڭ تولىق جاتۋى جانە جاتىرداعى بۇرىنعى ەكى وپەراتسيادان كەيىنگى تىرتىق دياگنوزدارىن قويىپ، ونى تۇراقتى مەديتسينالىق باقىلاۋعا العان.
- مەديتسينالىق كورسەتكىشتەرگە بايلانىستى 2026-جىلعى 27-ماۋسىمدا مەرزىمىنەن بۇرىن بوساندىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانىپ، سالماعى 790 گرام، بويى 34 سانتيمەتر بولاتىن ەر بالا دۇنيەگە كەلدى، - دەلىنگەن وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ حابارلاماسىندا.
نارەستەگە ايبىن ەسىمى بەرىلدى. ول 69 تاۋلىك بويى پەريناتالدىق ورتالىقتىڭ دارىگەرلەرى مەن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ تاۋلىك بويعى باقىلاۋىندا بولىپ، قاجەتتى ەم مەن مەديتسينالىق كومەك الدى.
3-قىركۇيەكتە ءسابيدىڭ سالماعى 2100 گرامعا جەتىپ، دەنساۋلىق جاعدايى تۇراقتانعان سوڭ ۇيىنە شىعارىلىپ، اناسىمەن قاۋىشتى.