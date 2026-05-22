تۇركىستان وبلىسىندا 18 رەت جىلدامدىقتى اسىرعان شەتەلدىك جۇرگىزۋشى ۇستالدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا جول ەرەجەسىن ءجيى بۇزعان شەتەلدىك جۇرگىزۋشى جاۋاپقا تارتىلدى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، زاڭ بۇزۋ فاكتىسى وتىرار اۋدانىندا اشكەرەلەندى.
پاترۋلدىك پوليتسيا ينسپەكتورلارىنىڭ قىزمەتتىك پلانشەتىنە «قورعاۋ» باعدارلاماسى ارقىلى جول ەرەجەسىن بىرنەشە رەت بۇزعان جانە ايىپپۇلدارىن ۋاقىتىلى تولەمەگەن «Nissan» اۆتوكولىگى تۋرالى حابارلاما تۇسكەن.
ءتارتىپ ساقشىلارى كولىكتى دەرەۋ توقتاتىپ، تەكسەرۋ جۇرگىزدى. ناتيجەسىندە شەتەلدىك مەملەكەتتىك ءنومىر تاققان كولىكتىڭ جۇرگىزۋشىسى دە شەتەل ازاماتى ەكەنى بەلگىلى بولدى.
- جۇرگىزۋشىنىڭ شامامەن 600 مىڭ تەڭگە كولەمىندە تولەنبەگەن ايىپپۇلى بولعان. ول ءبىر جىل ىشىندە بەلگىلەنگەن جىلدامدىقتى 18 رەت اسىرعان. سونىمەن قاتار جول تاڭبالارىنىڭ تالاپتارىن ساقتاماعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پوليتسيا مالىمەتىنشە، جىل باسىنان بەرى وتىرار اۋدانىندا «قورعاۋ» جۇيەسى ارقىلى ايىپپۇلىن تولەمەگەن 97 قۇقىق بۇزۋشى انىقتالدى. ونىڭ 65 ى قارىزىن وتەسە، 32 اۆتوكولىك ايىپتۇراققا قويىلعان.