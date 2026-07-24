تۇركىستان تۋريستەر سانىن كوبەيتۋ ءۇشىن وزبەكستانمەن بىرلەسكەن تۋرپاكەتتەر ازىرلەدى
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسى وزبەكستانمەن تۋريزم جانە ينۆەستيسيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
تۇركىستان وبلىسى تۋريزم، ەتتى مال شارۋاشىلىعى جانە بالىق شارۋاشىلىعى سالالارىندا وزبەكستاننىڭ ءبىرقاتار وبلىسىمەن ءوڭىرارالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرالحان كوشەروۆ قازاقستان مەن وزبەكستان وڭىرلەرى باسشىلارى كەڭەسىنىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىندا مالىمدەدى.
- قازاقستان مەن وزبەكستان وڭىرلەرى باسشىلارى كەڭەسىنىڭ ءبىرىنشى وتىرىسى اياسىندا ءبىز ەكى ەلدىڭ وڭىرلەرى اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى نىعايتتىق. قازىرگى تاڭدا تۇركىستان وبلىسى تاشكەنت وبلىسىمەن بەلسەندى ىنتىماقتاستىق ورناتىپ كەلەدى. سونىمەن قاتار ءبىز تۋريزمدى دامىتۋ ماقساتىندا سامارقاند وبلىسىمەن، بۇحارا جانە حيۋا ايماقتارىمەن كەلىسىمدەر جاسادىق جانە بايلانىس ورناتتىق. تۇركىستان قالاسىنداعى تۋريستىك كومپانيالار مەن قوناق ۇيلەردىڭ وكىلدەرىمەن بىرگە حيۋا، بۇحارا جانە سامارقاند قالالارىنا ىسساپارمەن بارىپ قايتتىق. ەكىجاقتى تۋريستىك پاكەتتەر ازىرلەندى. قازىر تۋريستەر اعىنىن ارتتىرۋ باعىتىندا جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىرمىز. وتكەن جىلدىڭ وزىندە وڭىرىمىزگە 1,5 ميلليون تۋريست كەلدى، - دەدى تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمى.
سونىمەن قاتار ەكىجاقتى كەلىسىمدەر اياسىندا وزبەكستاننىڭ «Meat Magnet» كومپانياسى وڭىردە ەت ءوندىرىسى جوباسىن جۇزەگە اسىرۋدا. سونداي-اق وزبەكستاننان تارتىلعان ينۆەستورلار بالىق شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا جانە دەمالىس ايماقتارىن قۇرۋ جوبالارىنا قاتىسىپ جاتىر.