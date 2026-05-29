تۇركىستان تۇرعىنى 35 جاسىندا العاش انا اتانىپ، ۇشەم دۇنيەگە اكەلدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا تاعى دا ۇشەم دۇنيەگە كەلدى. سابيلەرگە اتا-اناسى فاتيما، زۋحرا جانە حاسان ەسىمدەرىن بەردى.
تولەبي اۋدانىندا 35 جاستاعى كەلىنشەك العاش رەت انا اتانىپ، ۇشەمدى ومىرگە اكەلدى. ۇشەمدەر تۇركىستان وبلىستىق 1-پەريناتالدىق ورتالىعىندا دۇنيەگە كەلگەن. دارىگەرلەر جۇكتىلىكتىڭ 35 اپتاسىندا وتا جاساپ، سابيلەردى امان-ەسەن بوساندىرىپ الدى.
وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، نارەستەلەردىڭ ءبىرى 2120، ەكىنشىسى 1610، ءال ۇشىنشىسى 2190 گرام سالماقپەن تۋعان. سابيلەرگە اتا-اناسى فاتيما، زۋحرا جانە حاسان ەسىمدەرىن بەردى.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، جۇكتىلىك كۇردەلى وتكەن. ايەلدە اۋىر دارەجەلى پرەەكلامپسيا، ۇشەم جۇكتىلىك، ەپيلەپتيفورمدى سيندروم جانە گەستاتسيالىق پيەلونەفريت سەكىلدى قاۋىپ فاكتورلارى انىقتالعان. سوعان قاراماستان پەريناتالدىق ورتالىق دارىگەرلەرىنىڭ كاسىبي جۇمىسىنىڭ ارقاسىندا انا مەن نارەستەلەرگە دەر كەزىندە قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ۇشەمنىڭ دە، اناسىنىڭ دا جاعدايى جاقسى. نارەستەلەر انا سۇتىمەن قورەكتەنىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
دارىگەرلەر كوپتەن كۇتكەن سابيلەرىن قۇشاعىنا العان وتباسىن قۋانىشپەن ۇيلەرىنە شىعارىپ سالدى. جاس انا اق حالاتتى ابزال جاندارعا العىسىن ءبىلدىردى.
بۇدان بۇرىن تۇركىستان وبلىسىندا سافيا، ساديا، ساميا ەسىمدى ۇشەم ومىرگە كەلگەنىن جازعان ەدىك.