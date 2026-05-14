تۇركىستان 2027-جىلعى يسلام الەمىنىڭ مادەني استاناسى مارتەبەسىنە ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان قالاسى 2027-جىلعى يسلام الەمىنىڭ مادەني استاناسى مارتەبەسىنە ۇسىنىلدى.
بۇل باستاما قازان قالاسىندا ءوتىپ جاتقان يسەسكو باس كونفەرەنتسياسىنىڭ 15-سەسسياسىندا كوتەرىلدى.
2026-جىلعى 13-14 مامىر كۇندەرى ۇيىمداستىرىلعان جيىندا قاتىسۋشىلار ۇيىمنىڭ 2020-2025 -جىلدارداعى قىزمەتىن قورىتىندىلاپ، 2026-2029-جىلدارعا ارنالعان ستراتەگيالىق جوسپارىن قاراستىردى.
كونفەرەنتسيا بارىسىندا ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ۆيتسە-ءمينيسترى رۋستام ءالي قازاقستاننىڭ يسلام الەمى مادەني مۇراسىن دامىتۋ باعىتىنداعى جەتىستىكتەرىنە توقتالدى.
- سوڭعى جىلدارى يسەسكو-نىڭ يسلام الەمى مۇرالارى تىزىمىنە قازاقستاننان «توعىزقۇمالاق» ءداستۇرلى ويىنى، «ويۋ- ورنەك» ساندىك-قولدانبالى ونەرى جانە «قارماقشى جىراۋلارى» اۋىزشا پوەزيا مەكتەبى ەنگىزىلدى،- دەدى رۋستام ءالي.
سونىمەن قاتار قازاقستاندىق تاراپ 2026-جىلى الماتى قالاسىندا ءال-فارابي مۇراسىنا ارنالعان II حالىقارالىق كونفەرەنتسيا وتەتىنىن جاريالادى.
اتالعان ءىس-شارا يسەسكو ۇيىمىمەن بىرلەسىپ ۇيىمداستىرىلادى.
ايتا كەتەيىك، يسەسكو باس كونفەرەنتسياسى ءتورت جىلدا ءبىر رەت وتكىزىلەدى. بيىلعى فورۋمعا ۇيىمعا مۇشە 53 مەملەكەتتىڭ وكىلدەرى قاتىسىپ جاتىر.
