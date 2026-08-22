تۇركيانىڭ جاعالاۋ كۇزەتى 1,6 توننادان استام ەسىرتكى تاركىلەدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ جاعالاۋ كۇزەتى بيىلعى جىلدىڭ باسىنان بەرى ەلدىڭ اۋماقتىق سۋلارىندا زاڭسىز ەسىرتكى تاسىمالىنىڭ 54 جاعدايىن توقتاتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ انكاراداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ءتيىستى ۆەدومستۆولاردىڭ حابارلاۋىنشا، تۇركيانىڭ جاعالاۋ كۇزەتى جىل باسىنان بەرى تەڭىزدەگى 54 ارنايى وپەراتسيا بارىسىندا 1,6 توننادان استام ەسىرتكى زاتتارىن تاركىلەدى.
تەكسەرۋ بارىسىندا سونداي-اق 19591 ءدارى، 640 كاننابيس وسىمدىگى جانە 2 ميلليليتر سۇيىق ەسىرتكى انىقتالعان. بۇدان باسقا، قىزمەتكەرلەر 32 بولەك ارنايى وپەراتسيا كەزىندە 152 تاپانشا، 395 وق-ءدارى، اتىس قارۋىنىڭ 115 بولشەگىن جانە ءتورت مىلتىق تاركىلەدى.
بۇل رەتتە كەدەندىك تەكسەرۋلەر ناتيجەسىندە 215 مىڭنان استام كونتراباندالىق تاۋار، 8 مىڭعا جۋىق تەمەكى قورابى، 5650 سيگارا جانە 221 ك گ تەمەكى انىقتالدى. قۇقىق قورعاۋشىلار سونىمەن قاتار 20402 ليتر كونتراباندالىق وتىندى تاركىلەپ، سالىقسىز ساتۋعا ارنالعان 632225 ليتر ديزەل وتىنىنىڭ زاڭسىز پايدالانعانىن انىقتادى.
تۇركيا قىزمەتى جىل باسىنان بەرى بۇعازدارداعى 189 كەمەگە كۇزەت قىزمەتىن كورسەتتى. تاعى 1656 كەمە 2024-2025-جىلدارى قورعالدى.
وسى ارادا بيلىك تەڭىزدى لاستانعانى ءۇشىن 141,33 ميلليون تۇرىك ليراسى (شامامەن 3,67 ميلليون دوللار) كولەمىندە ايىپپۇل سالدى، 219 بۇزۋشىلىق بويىنشا سانكسيا سالىندى.
ەلدە كونتراباندا، ەسىرتكى تاسىمالى جانە باسقا دا قىلمىستىق ارەكەتتەرگە قارسى تۇرۋ ءۇشىن تەڭىز شەكاراسىن باقىلاۋ كۇشەيتىلگەن.
وسىعان دەيىن تۇركيا كەدەنى ءتورت ايدا 750 ميلليون دوللارلىق كونتراباندانىڭ جولىن كەسكەنىن جازدىق.