تۇركيانىڭ افريكاعا ەكسپورتى 13,3 ميلليارد دوللارعا دەيىن ارتتى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ افريكاعا ەكسپورتى جەتى ايدا 12,6 پايىزعا ارتىپ، 13,3 ميلليارد دوللارعا جەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ انكاراداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تۇركيانىڭ افريكا ەلدەرىنە ەكسپورتى لوگيستيكالىق بايلانىستاردىڭ كەڭەيۋى مەن بەلسەندى ەكونوميكالىق ديپلوماتيا اياسىندا ءوسۋىن جالعاستىرۋدا. قاڭتار-شىلدە ارالىعىندا جەتكىزىلىمدەر وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 12,6 پايىزعا ءوسىپ، 13,3 ميلليارد دوللارعا جەتتى. شىلدەدە ەكسپورت 16,3 پايىزعا ارتىپ، 2,3 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
مىسىر، وڭتۇستىك افريكا جانە نيگەرياعا جونەلتىلىمدەر ايتارلىقتاي ارتقان. مىسىرعا ەكسپورت جەتى ايلىق كەزەڭدە 26,1 پايىزعا ارتىپ، 2,3 ميلليارد دوللارعا، وڭتۇستىك افريكاعا 31,3 پايىزعا ارتىپ، 479 ميلليون دوللارعا، ال نيگەرياعا 52,1 پايىزعا ارتىپ، 453,2 ميلليون دوللارعا جەتتى. شىلدە ايىندا ليۆياعا جونەلتىلىمدەر 22,4 پايىزعا ارتىپ، 289 ميلليون دوللاردى قۇرادى.
تۇركيانىڭ سىرتقى ەكونوميكالىق بايلانىستار كەڭەسى (DEIK) جانىنداعى تۇركيا-افريكا ىسكەرلىك قاتىناستار كەڭەسىنىڭ ۇيلەستىرۋشىسى وسمان اكسونىڭ مالىمدەۋىنشە، بۇل ءوسىم ساۋدا ديپلوماتياسىنىڭ كوپجىلدىق ناتيجەلەرىن كورسەتىپ وتىر. ول سونداي-اق ۇلتتىق تاسىمالداۋشىلاردىڭ اۋە قاتىناسىن كەڭەيتۋى جانە تەڭىز دەگى كونتەينەرلىك باعىتتارىن دامىتۋ ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەكسپورتتىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشتەرى - ماشينا جاساۋ، ەلەكترونيكا، اۆتوموبيلدەر، حيميا ونەركاسىبى، مەتاللۋرگيا، توقىما ونەركاسىبى، ازىق-تۇلىك ونىمدەرى جانە قۇرىلىس ماتەريالدارى. تۇرىك كومپانيالارى سونداي-اق افريكاداعى ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالارعا، سونىڭ ىشىندە جولدار، پورتتار، اۋەجايلار جانە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا قاتىسىپ وتىر.
وسىعان دەيىن ىستانبۇل اۋەجايى جولاۋشى تاسىمالى بويىنشا كوش باستاعانىن حابارلادىق.