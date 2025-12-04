تۇركيانىڭ تەڭىز جاعالاۋى ايماعىندا ادامدار ۇزاعىراق ءومىر سۇرەدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا ستاتيستيكا ينستيتۋتى (TÜİK) پروۆينتسيالار بويىنشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى تۋرالى دەرەكتەردى جاريالادى.
ونىڭ قورىتىندىسى ەكولوگيالىق جانە تۇرمىستىق جاعدايلار ۇزاق ءومىر سۇرۋدە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن تاعى راستايدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تىزىمدەگى كوشباسشى «وندىققا» نەگىزىنەن ەگەي جانە قارا تەڭىز جاعالاۋىنداعى ايماقتار كىرگەن، ولار تازا اۋا، جۇمساق كليمات جانە تىنىش ءومىر سۇرۋمەن سيپاتتالادى.
ستاتيستيكاعا سايكەس، ەڭ جوعارى ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى گيۋميۋشحانە پروۆينتسياسىندا 80,8 جاسپەن تىركەلگەن. ودان كەيىن مۋگلا (80,7)، تۋندجەلي (80,3)، ترابزون (80,3)، گيرەسۋن (80,0)، وردۋ (80,0)، ريزە (79,4)، ەرزيندجان (79,6)، ارتۆين (79,7) جانە انتاليا (79,7) تۇر.
تۇركياداعى ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 78,3 جىلدى قۇرايدى. بۇل ايىرماشىلىق اۋانىڭ لاستانۋ دەڭگەيى، تابيعي رەسۋرستارعا قولجەتىمدىلىك، تاماقتانۋ جانە ءومىر سالتى ادەتتەرى جانە الەۋمەتتىك كۇيزەلىس دەڭگەيىنە بايلانىستى.
TÜİK زەرتتەۋلەرى قورشاعان ورتا مەن ءومىر ءسۇرۋ جاعدايلارى دەنساۋلىق پەن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىنىن كورسەتەدى.
تابيعي ىرعاق پەن ەكولوگيالىق تەپە- تەڭدىك ساقتالىپ قالعان ايماقتار تۇرعىندارىنا ۇزاق تا تولىققاندى ءومىر سۇرۋگە ەڭ جاقسى مۇمكىندىكتەردى ۇسىنۋدى جالعاستىرىپ وتىر.
وسىعان دەيىن تۇركيانىڭ سولتۇستىگىندەگى اماسيا قالاسىندا ەلدىڭ ءتىرى شەجىرەسىنە اينالعان ايشە نينە ومىردەن وتكەنىن جازعان ەدىك. تۋىستارىنىڭ ايتۋىنشا، ول 127 جاستا بولعان.