تۇركيانىڭ « قىزىل شەربەت» سەريالىنىڭ جۇلدىزى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - ىستانبۇلدا ەسىرتكىنىڭ زاڭسىز اينالىمىنا قاتىستى اۋقىمدى تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تۇركيادا شوۋ- بيزنەس وكىلدەرىنە قاتىسى بار ەسىرتكىگە بايلانىستى رەزونانستى تەرگەۋ قايتادان قارقىن الا باستادى. ىستانبۇل پروكۋراتۋراسى كەزەكتى ارنايى وپەراتسيالار جۇرگىزىپ، ناتيجەسىندە تانىمال ارتىستەر مەن مەديا تۇلعالاردى قوسا العاندا، 27 ادامدى ۇستادى.
ۇستالعاندار اراسىندا رەيتينگى جوعارى « قىزىل شەربەت» سەريالىندا فاتيح ءرولىن سومداعان اكتەر دوعۋكان گيۋنگور بار. سونداي-اق تەرگەۋ نىساناسىنا حاديسە مەن اشكىن نۋر يەنگي سىندى تۇرىك ەستراداسىنىڭ جۇلدىزدارىمەن جۇمىس ىستەگەن مەنەدجەر حالۋك شەنتۇرك تە ىلىككەن. كۇدىكتىلەر تىزىمىندە ءانشى اليا شاحينلەر مەن الەۋمەتتىك جەلىلەردە تانىمال دجەيدا ەرسوي دا بار.
ۇستالعانداردىڭ بارلىعى سوت- مەديتسينالىق ساراپتاما ينستيتۋتىنا جەتكىزىلىپ، توكسيكولوگيالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ ءۇشىن قان مەن شاش ۇلگىلەرى الىنعان. بۇدان كەيىن ولار پروتسەسسۋالدىق ارەكەتتەردى جالعاستىرۋ ءۇشىن قايتادان پوليتسيا باسقارماسىنا جىبەرىلدى.
پروكۋراتۋرا مالىمەتىنشە، تەرگەۋ 8 -قازاننان بەرى جۇرگىزىلىپ كەلەدى جانە بىرنەشە ارنايى وپەراتسيانى قامتيدى. بۇل ءىس اياسىندا تۇركيا جۇرتشىلىعىنا تانىمال مۋزىكانت، مەنەدجەر، كاسىپكەرلەر جانە وزگە دە تۇلعالاردان جاۋاپ الىنىپ، بيولوگيالىق ۇلگىلەر تاپسىرىلعان.
تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى بۇل تەك زاڭ اياسىنداعى تەكسەرۋ ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، تۇپكىلىكتى قورىتىندى ساراپتامالار مەن سوت راسىمدەرى اياقتالعاننان كەيىن عانا جاسالاتىنىن مالىمدەدى.