ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:38, 09 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    تۇركيانىڭ قورعانىس-ونەركاسىپ كەشەنىنىڭ ەكسپورتى 10 ميلليارد دوللاردان استى

    استانا. KAZINFORM - تۇركيا 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي قورعانىس جانە اۆياتسيا ەكسپورتى بويىنشا جاڭا رەكورد ورناتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Фото: haber.aero

    تۇركيا پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى جانىنداعى قورعانىس ونەركاسىبى باسقارماسىنىڭ باسشىسى حالۋك گەرگيۋننىڭ مالىمدەۋىنشە، ەلدىڭ قورعانىس جانە اۆياتسيا ونەركاسىبىندەگى ەكسپورتى وتكەن جىلى 10 ميلليارد دوللاردان استى.

    - ناتيجەلەر كۇتكەننەن دە اسىپ ءتۇستى. بۇل تۇركيانىڭ جالپى ەكسپورت كورسەتكىشتەرى بويىنشا دا، قورعانىس ونەركاسىبىندە دە رەكوردتار جاڭارعان جىل بولدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.

    ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل سەكتورداعى ەكسپورت 2024 -جىلى 7,1 ميلليارد دوللاردى قۇراسا، 2025 -جىلى شامامەن %48 عا ارتىپ، 10,5 ميلليارد دوللارعا جەتتى.

    بۇعان دەيىن تۇركيا 2025 -جىلدىڭ اقپان ايىندا قورعانىس جانە اەروعارىش ونىمدەرى ەكسپورتىنىڭ ماكسيمالدى ءوسىمىن كورسەتكەنىن جازدىق.

    سونداي-اق تۇركيا اۋە تاسىمالى بويىنشا تاريحي رەكوردتى جاڭارتقانىن حابارلادىق.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
