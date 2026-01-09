تۇركيانىڭ قورعانىس-ونەركاسىپ كەشەنىنىڭ ەكسپورتى 10 ميلليارد دوللاردان استى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي قورعانىس جانە اۆياتسيا ەكسپورتى بويىنشا جاڭا رەكورد ورناتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تۇركيا پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى جانىنداعى قورعانىس ونەركاسىبى باسقارماسىنىڭ باسشىسى حالۋك گەرگيۋننىڭ مالىمدەۋىنشە، ەلدىڭ قورعانىس جانە اۆياتسيا ونەركاسىبىندەگى ەكسپورتى وتكەن جىلى 10 ميلليارد دوللاردان استى.
- ناتيجەلەر كۇتكەننەن دە اسىپ ءتۇستى. بۇل تۇركيانىڭ جالپى ەكسپورت كورسەتكىشتەرى بويىنشا دا، قورعانىس ونەركاسىبىندە دە رەكوردتار جاڭارعان جىل بولدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل سەكتورداعى ەكسپورت 2024 -جىلى 7,1 ميلليارد دوللاردى قۇراسا، 2025 -جىلى شامامەن %48 عا ارتىپ، 10,5 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
بۇعان دەيىن تۇركيا 2025 -جىلدىڭ اقپان ايىندا قورعانىس جانە اەروعارىش ونىمدەرى ەكسپورتىنىڭ ماكسيمالدى ءوسىمىن كورسەتكەنىن جازدىق.
سونداي-اق تۇركيا اۋە تاسىمالى بويىنشا تاريحي رەكوردتى جاڭارتقانىن حابارلادىق.