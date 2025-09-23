تۇركيانىڭ ەڭ قارت ايەلدەرىنىڭ ءبىرى 127 جاسىندا ومىردەن ءوتتى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ سولتۇستىگىندەگى اماسيا قالاسىندا ەلدىڭ ءتىرى شەجىرەسىنە اينالعان ايشە نينە ومىردەن ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تۋىستارىنىڭ ايتۋىنشا، ول 127 جاستا بولعان.
ايشە نينە وسمان يمپەرياسىنىڭ سوڭعى جىلدارىندا دۇنيەگە كەلگەن جانە ءۇش سۇلتاننىڭ: II ابدۋلحاميد، V مەحمەد رەشاد جانە سوڭعى سۇلتان XY مەحمەد ۆاحەددين بيلىگىنىڭ كۋاسى بولعان. ونىڭ بالالىق شاعى تاريحتاعى ەڭ قۋاتتى يمپەريالاردىڭ ءبىرىنىڭ قۇلدىراۋىمەن، ال جاستىق شاعى ءبىرىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىسپەن تۇسپا-تۇس كەلدى.
ول وسمان يمپەرياسىنىڭ جويىلىپ، جاڭاسىنىڭ - تۇرىك رەسپۋبليكاسىنىڭ دۇنيەگە كەلۋىنە كۋا بولدى. ايشە نينە ەل تاريحىنداعى بارلىق ماڭىزدى بەتبۇرىس كەزەڭدەرىنىڭ كۋاگەرى: تاۋەلسىزدىك سوعىسىنان باستاپ مۇستافا كەمال اتاتۇرىكتىڭ باسشىلىعىمەن رەسپۋبليكا جاريالانعانعا دەيىن. ول ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستى، قىرعي-قاباق سوعىستىڭ شيەلەنىستى ونجىلدىقتارىن جانە سيفرلىق ءداۋىردى باستان وتكەردى.
ءول وزىنىڭ ۇزاق عۇمىرىندا اتاتۇرىكتەن باستاپ قازىرگى مەملەكەت باسشىسى رەجەپ تايىپ ەردوعانعا دەيىن تۇركيا تاريحىنداعى ءاربىر پرەزيدەنتتىڭ مۇراگەرلىگىنە كۋا بولدى.
جاسى ۇلعايعانىنا قاراماستان، ايشە نينە ءومىرىنىڭ سوڭعى جىلدارىنا دەيىن اقىلىنان الجاسپادى.
بۇعان دەيىن برازيليادا الەمدەگى ەڭ قارت ايەل 116 جاسىندا قايتىس بولعانىن حابارلاعان ەدىك.