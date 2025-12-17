تۇركيانىڭ ءمارمار تەڭىزى جاعالاۋدان 20 مەترگە شەگىنگەن
استانا. KAZINFORM - بۇل قۇبىلىس تۇركيانىڭ باتىسىنداعى تەكيرداگتىڭ مارمارا ەرەگليسي اۋدانىندا بايقالىپ، جەرگىلىكتى تۇرعىندار اراسىندا الاڭداۋشىلىق تۋدىردى، دەپ حابارلايدى Habertürk.
سۋ تارتىلعان جەرلەردە قۇمدى ارالدار پايدا بولىپ، بىرنەشە قايىق تاياز جەرلەردە قالىپ قويدى. جاعالاۋداعى بۇل كورىنىس جەرگىلىكتى تۇرعىندار اراسىندا الاڭداۋشىلىق تۋدىردى.
- مەن تەڭىز سۋىنىڭ بۇلاي تارتىلعانىن سوڭعى رەت ءۇش جىل بۇرىن كوردىم. ول كەزدە دە سۋ شامامەن وسى مولشەردە شەگىندى. وتكەن اپتاعا دەيىن تەڭىز دەڭگەيى قالىپتى دەڭگەيدە بولدى. ءبىزدى تاڭداندىرعانى - سۋدىڭ وتە قىسقا مەرزىمدە تارتىلىپ قالۋى، - دەدى جەرگىلىكتى تۇرعىن سەزەر اكچا.
سۋ دەڭگەيىنىڭ كۇرت تارتىلۋ سەبەبى ازىرگە ناقتىلانعان جوق.
بۇعان دەيىن تۇرىك عالىمى تۇركيانىڭ ءمارمار تەڭىزىنە تونەتىن نەگىزگى سەيسميكالىق قاۋىپتى انىقتاعان بولاتىن.