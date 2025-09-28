ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    تۇركيانىڭ باتىسىندا 5,4 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى

    استانا. KAZINFORM - تۇركياداعى كۋتاحيا پروۆينتسياسىندا جەر سىلكىندى.

    Түркияның батысындағы Кутахья провинциясында 5,4 балдық жер сілкінісі болды
    Фото: Анадолы

    بۇل تۋرالى تۇركيانىڭ اپاتتار جانە توتەنشە جاعدايلاردى باسقارۋ باسقارماسىنىڭ (AFAD) سايتىندا حابارلاندى.

    جەراستى ءدۇمپۋى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 12:59 دا تىركەلگەن. ونى كورشى وبلىستاردىڭ تۇرعىندارى دا سەزگەن.

    جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى سيماۆ ايماعىندا بولدى. قاينار كوزى 8,46 ك م تەرەڭدىكتە ورنالاسقان.

    ازىرگە زارداپ شەككەندەر مەن قيراۋلار تۋرالى اقپارات تۇسكەن جوق.

    بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ميانماداعى كۇشتى جەر سىلكىنىسى ەجەلگى موناستىر سارايىن اشۋعا كومەكتەستى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
