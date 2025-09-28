19:19, 28 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
تۇركيانىڭ باتىسىندا 5,4 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى
استانا. KAZINFORM - تۇركياداعى كۋتاحيا پروۆينتسياسىندا جەر سىلكىندى.
بۇل تۋرالى تۇركيانىڭ اپاتتار جانە توتەنشە جاعدايلاردى باسقارۋ باسقارماسىنىڭ (AFAD) سايتىندا حابارلاندى.
جەراستى ءدۇمپۋى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 12:59 دا تىركەلگەن. ونى كورشى وبلىستاردىڭ تۇرعىندارى دا سەزگەن.
جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى سيماۆ ايماعىندا بولدى. قاينار كوزى 8,46 ك م تەرەڭدىكتە ورنالاسقان.
ازىرگە زارداپ شەككەندەر مەن قيراۋلار تۋرالى اقپارات تۇسكەن جوق.
