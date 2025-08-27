تۇركيانىڭ بارلىق وڭىرىندە بومباپانا قۇرىلىسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا بارلىق 81 پروۆينتسياسىندا بومباپانا سالۋعا كىرىستى، دەپ حابارلايدى Middle East Eye انكارانىڭ جوسپارلارىمەن تانىس دەرەككوزگە سىلتەمە جاساپ.
باسىلىم دەرەككوزىنىڭ حابارلاۋىنشا، پرەزيدەنت رەدجەپ تايىپ ەردوعان ماۋسىم ايىندا وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا جوبانى ماقۇلداعان. ول كەزدە يران مەن يزرايل 12 كۇندىك سوعىس جاعدايدا- تۇعىن.
تۇركيا تۇرعىن ءۇي جانە قۇرىلىس باسقارماسىنا بۋنكەرلەردى سالۋ تاپسىرىلدى. تۇركيا ۇلتتىق بارلاۋ اكادەمياسى دايىنداعان «يزرايلدىڭ يرانعا قارسى 12 كۇندىك سوعىسى» تۋرالى باياندامادا ۇكىمەتكە ەرتە حابارلاۋ جۇيەلەرىن ەنگىزۋدى جانە جاقسى جابدىقتالعان بومباپانالاردى سالۋدى ۇسىنعانى حابارلاندى.
سونداي-اق باياندامادا ءىرى قالالارداعى مەترو ستانتسيالارىن پايدالانۋ جانە ايماقتىق قاقتىعىس جاعدايىندا بەيبىت تۇرعىنداردىڭ شىعىنىن بارىنشا ازايتۋ شارالارىن قولدانۋ ۇسىنىلادى.
باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، تۇرىك شەنەۋنىكتەرىن ءىرى قالالاردا سالىنعان يزرايلدىك اۋە شابۋىلىنا قارسى بومباپانالاردىڭ كەڭ جەلىسى تاڭداندىردى. بۇل بومپانالار سوعىس كەزىندە بەيبىت تۇرعىندارعا پانالاۋعا مۇمكىندىك بەردى.
سەيسەنبى كۇنى تۇركيانىڭ NTV ارناسى بۇل باستامانىڭ ماقساتى «بولۋى مۇمكىن سوعىستار نەمەسە اپاتتار، سونىڭ ىشىندە يادرولىق قاۋىپ-قاتەر كەزىندە بەيبىت تۇرعىنداردى قورعاۋعا بولاتىن قاۋىپسىز ايماقتار قۇرۋ» ەكەنىن حابارلادى.
قازىر تۇركيادا بومباپانا ينفراقۇرىلىمىنىڭ جەتكىلىكسىز ەكەنى جانە بار نىسانداردىڭ نەگىزگى تالاپتارعا ساي كەلمەيتىنى اتاپ ءوتىلدى. اتاپ ايتقاندا، 1987-جىلعى «تۇركيادا بومباپانالاردى ۇيىمداستىرۋ» تۋرالى ەرەجە بەلگىلى ءبىر كولەمدەگى عيماراتتاردا بومباپانالار بولۋىن تالاپ ەتەدى. دەگەنمەن ءىس جۇزىندە بۇل تالاپ جيى ەلەنبەيدى: بومباپانا رەتىندە بەلگىلەنگەن اۋماقتار كوبىنەسە اۆتوتۇراق نەمەسە قويما رەتىندە پايدالانىلدى.
قۇرىلىس مەكەمەلەرى جاپونيا مەن شۆەيتساريا سياقتى بومباپانالاردى سالۋدىڭ حالىقارالىق تاجىريبەسىن زەرتتەپ جاتقاندارىن ايتتى. NTV كەيبىر قالالاردا، سونىڭ ىشىندە انكارادا قۇرىلىس قازىردىڭ وزىندە باستالعانىن ايتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، تۇركيا سوققى جاسايتىن درون ەكسپورتىندا الەمدە كوش باستاپ تۇر.