جاسوسپىرىمدەردىڭ 82 پايىزى ونلاين ءومىرىن اتا-انادان جاسىرادى
استانا. KAZINFORM - تۇركيادا جاسوسپىرىمدەر اراسىندا ونلاين ءومىرى اتا-انا باقىلاۋىنان تىس قالاتىن ۇرپاق ءوسىپ كەلە جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ انكاراداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
راديو جانە تەلەۆيزيا جوعارعى كەڭەسىنىڭ (RTـK) مالىمەتىنشە، جاسوسپىرىمدەردىڭ شامامەن 82 پايىزى الەۋمەتتىك جەلىلەردە «جاسىرىن» اككاۋنتتارعا يە - ولاردىڭ بار ەكەنىن، ءتىپتى، ەڭ جاقىن ادامدارى دا بىلمەيدى.
زەرتتەۋ 15 تەن 21 جاسقا دەيىنگى 7,5 مىڭ رەسپوندەنتتى قامتىپ، 26 پروۆينسيادا جۇرگىزىلگەن. ناتيجەلەر مەدياقولدانۋداعى ەلەۋلى وزگەرىستى كورسەتەدى. ءداستۇرلى تەلەديدار ءوز پوزيتسياسىن جوعالتىپ بارادى، سەبەبى جاسوسپىرىمدەر كۇنىنە ورتا ەسەپپەن 40 مينۋت قانا تەلەديدار كورەدى، ال الەۋمەتتىك جەلىلەردە ورتاشا ەسەپپەن 3,5 ساعات وتكىزەدى.
نەگىزگى سيفرلىق پلاتفورمالار - Instagram ،TikTok جانە YouTube، وندا جاسوسپىرىمدەر قارىم- قاتىناس ورناتىپ، كوڭىل كوتەرىپ، ءوزىن-ءوزى كورسەتۋ ارقىلى جەكە جانە قوعامدىق كەڭىستىكتىڭ شەكارالارىن ايقىندايدى.
«جاسىرىن» اككاۋنتتار ءوز بوستاندىعىن ساقتاۋ، اتا-انادان بەلسەندىلىكتى جاسىرۋ جانە تۇلعا رەتىندە وزىندىك ەكسپەريمەنت جاساۋ قۇرالىنا اينالىپ وتىر.
الايدا زەرتتەۋ كەيبىر الاڭداتاتىن تەندەنسيالاردى كورسەتتى. قاتىسۋشىلاردىڭ 40 پايىزدان استامى ورتاشا نەمەسە تومەن سيفرلىق ساۋاتتىلىققا يە، ياعني جاسوسپىرىمدەردىڭ كوپشىلىگى كونتەنتتى سىني تۇرعىدان باعالاي المايدى، جەكە دەرەكتەرىن قورعاي المايدى جانە قاۋىپ-قاتەردى دۇرىس باعالاي المايدى.
ءبىر قىزىعى، جاس پايدالانۋشىلار وزدەرىنىڭ پروبلەماسىن تۇسىنەدى. زەرتتەۋگە قاتىسقانداردىڭ 88 پايىزى ورتاشا ەسەپپەن 16 جاستان باستاپ الەۋمەتتىك جەلىلەرگە جاس شەكتەۋىن ەنگىزۋ قاجەتتىگىن اتاپ وتكەن. بۇل - بەلسەندى سيفرلىق اۋديتوريانىڭ رەتتەۋدى قولدايتىنى سيرەك كەزدەسەتىن جاعداي.
بۇدان بۇرىن تۇركيا ينتەرنەت تۇتىنۋ ۋاقىتى بويىنشا الەمدە كوش باستاپ تۇرعانىن جازعان ەدىك.