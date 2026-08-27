تۇركيالىق ب ا ق ەردوعاننىڭ ءولىمى تۋرالى اقپارات تاراتتى - پروكۋراتۋرا تەرگەۋ باستادى
استانا. KAZINFORM — تۇركيانىڭ ايدىن قالاسىندا الەۋمەتتىك جەلىدە ەل پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعاننىڭ باقيلىق بولعانى تۋرالى حابارلاما جاريالانعاننان كەيىن پروكۋراتۋرا تەرگەۋ باستادى. بۇل تۋرالى انكاراداعى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلادى.
جەرگىلىكتى گازەتتىڭ Facebook-تەگى پاراقشاسىندا قارا ءتۇستى فوندا «ەردوعان قايتىس بولدى» دەگەن ءىرى جازۋى بار سۋرەت جاريالانعان. جازبا كوپ ۇزاماي الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ نازارىن اۋدارىپ، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ ارالاسۋىنا سەبەپ بولدى.
كەيىن بۇل ماتەريال گازەتتىڭ سايتىندا گۇلشەن ەردوعان ەسىمدى ازاماتشانىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى جاريالانعان نەكرولوگپەن بايلانىستى ەكەنى انىقتالدى. الايدا الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازبانىڭ ءماتىنى مەن بەزەندىرىلۋى پرەزيدەنت ەردوعان تۋرالى ايتىلىپ جاتقانداي اسەر قالدىرعان.
ايدىن پروكۋراتۋراسى تۇركيا قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 217/A- بابى بويىنشا، ياعني قوعامدى اداستىراتىن اقپاراتتى جاريا تۇردە تاراتۋ فاكتىسى بويىنشا تەرگەۋ باستادى.
تەرگەۋ اياسىندا گازەت وكىلى، جاۋاپتى رەداكتور جانە ماتەريالدى دايىنداعان جۋرناليستى ۇستاۋعا وردەر بەرىلدى.
گازەتتىڭ نۇسقاسى بويىنشا، جاريالانىم اتى-ءجونى پرەزيدەنتپەن بىردەي ازاماتشانىڭ قايتىس بولۋىنا قاتىستى بولعان. الايدا حابارلامانىڭ فورمۋليروۆكاسى مەن الەۋمەتتىك جەلىدەگى ۆيزۋالدى بەزەندىرىلۋى قىلمىستىق تەرگەۋگە سەبەپ بولدى.
بۇعان دەيىن تۇركيانىڭ ۇلى ۇلتتىق ءماجىلىسى شىندىققا سايكەس كەلمەيتىن اقپارات تاراتقانى ءۇشىن ءۇش جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن قاراستىراتىن زاڭ جوباسىن ماقۇلداعانى حابارلانعان بولاتىن.