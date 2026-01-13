تۇركيالىق الپينيست الەمدىك رەكورد ورناتتى
استانا. KAZINFORM - تۇركيالىق الپينيست ليەۆەنت كوچ سوڭعى ءۇش جىلدا الەمدەگى ەڭ كوپ شىڭدى باعىندىرعان سپورتشى اتاندى، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
46 جاستاعى سپورتشى 2023 -جىلى 81، 2024 -جىلى 101، ال بىلتىر 70 شىڭدى باعىندىرىپ، ءۇش جىل قاتارىنان الەمدىك رەيتينگتەگى كوشباسشىلىعىن ساقتاپ قالدى.
ول ازەربايجان شىڭدارىنا جاساعان جورىقتارىمەن دە ەستە قالدى. وسى ۋاقىت ىشىندە كوچ ازەربايجان ەلىندە ورنالاسقان شاحداگ تاۋىن باعىندىردى. الپينيست ناحچىۆان اۆتونوميالىق رەسپۋبليكاسىنداعى حاچاداگ تاۋىنا دا شىققان. گرۋزياداعى قازبەك تاۋى مەن يرانداعى دەماۆەند تاۋى سياقتى بيىك تاۋلارعا دا ەكسپەديتسيالار ۇيىمداستىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- ءازىربايجان تاۋلارىنىڭ مەن ءۇشىن ماڭىزى زور. شاحداگ پەن حاچاداگ شىڭدارىنا شىعۋ ەرەكشە تاجىريبە بولدى، - دەدى كوچ.
ايتا كەتەيىك، ليەۆەنت كوچ تۇركيانىڭ ەڭ بيىك شىڭدارى: اگرا، سيۋپحان جانە دجيلو تاۋىن دا باعىندىردى. ءبىر جىلدا الاداگلارادا 80-90 شىڭدى باعىندىردى. 2024 -جىلى ول 101 مەن جەكە رەكورد ورناتتى.
ەسكە سالايىق، اتىراۋلىق الپينيست 20 كۇندە ەكى الىپ شىڭدى ەڭسەردى. ول ەڭ الدىمەن رەسەي اۋماعىنداعى بيىكتىگى 5621 مەتر بولاتىن ەلبرۋستىڭ شىعىس شىڭىنا شىقسا، كەيىن يرانداعى ازيانىڭ ەڭ بيىك جانارتاۋى سانالاتىن، تەڭىز دەڭگەيىنەن 5610 مەتر بيىكتىكتەگى دەماۆەند شىڭىن باعىندىرعان.