تۇركياداعى تۋريزم سالاسىنداعى جانجال: تۋريستەرگە قاۋىپ ءتونۋى مۇمكىن بە
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ تۋريزم يندۋسترياسىنىڭ بەلگىلى وكىلدەرى قارجىلىق قىلمىس، كريپتوۆاليۋتا ارقىلى قاراجاتتى جىلىستاتۋ جانە سالىقتان جالتارۋ ءىسى بويىنشا تەرگەۋگە الىندى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ۇستالعانداردىڭ قاتارىندا Anex Tour كومپانياسىنىڭ يەسى نەشەت كوچكار، ونىڭ اپكەسى جانە كومپانيانىڭ بىرنەشە توپ-مەنەدجەرى بار. سونداي-اق Armas Hotels قوناقۇي جەلىسىنىڭ يەسى، «قوناقۇيلەر پاتشاسى» اتانعان حاليل دوعان مەن Prince Holding باسشىسى يسمايل لەپيەۆ تە قاماۋعا الىنعان. بارلىعى التى ادام تەرگەۋ اياسىندا جاۋاپ بەرىپ جاتىر.
تۇركيانىڭ قارجى مونيتورينگى اگەنتتىگى MASAK كۇدىكتى كومپانيالاردىڭ شوتتارىن، سونىڭ ىشىندە كريپتواكتيۆتەرىن بۇعاتتاۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعدايدا تولەمدەر تىزبەگى ترانسفەرلەردەن باستاپ قوناقۇيلەرمەن ەسەپ ايىرىسۋعا دەيىن ۋاقىتشا توقتاپ قالۋى ىقتيمال. بۇل ءوز كەزەگىندە تۋريستەردىڭ ۆاۋچەرلەرى جارامسىز بولىپ، دەمالىستارى قيىندىققا اينالۋ قاۋپىن تۋدىرادى.
سوعان قاراماستان، نارىقتا دۇربەلەڭ بايقالمايدى. بۇگىن تۇسكە دەيىن انتاليا باعىتىنداعى برونداۋ كولەمى نەبارى 1- 2 پايىزعا قىسقارعان. تۋروپەراتورلار ءالى دە مىسىر، ب ا ءا، تايلاند، ۆەتنام، گوا جانە شري- لانكا باعىتتارىنا تۋر ساتۋدى جالعاستىرىپ جاتىر.
ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، باعادا ازداپ ءوسىم جانە قىسقا مەرزىمدى كىدىرىس بولۋى مۇمكىن، ءبىراق نارىق بىرنەشە اپتا ىشىندە قايتا قالپىنا كەلەدى. ءتىپتى جاعىمسىز سەناريدىڭ وزىندە تۋريزم سالاسىنداعى تومەندەۋ 5 پايىزدان اسپايدى دەپ كۇتىلۋدە.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، تۇركيا تۋريزم مەن ترانزيت سالاسىندا وڭ ەكونوميكالىق كورسەتكىشتەرگە قول جەتكىزىپ، مەديتسينالىق تۋريزم باعىتىندا ءدا وز پوزيتسياسىن نىعايتىپ كەلەدى.