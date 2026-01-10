تۇركياداعى جىلجىمايتىن مۇلىك ساتىلىمى رەكوردتىق كورسەتكىشكە جەتتى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعى 2025 -جىلى رەكوردتىق كورسەتكىشكە قول جەتكىزىپ، ترانزاكتسيالار كولەمى 3,3 ميلليون بولدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭدەرىمەن سالىستىرعاندا ترانزاكتسيالار سانىنىڭ ءوسۋى قاڭتار، اقپان، ءساۋىر، مامىر، ماۋسىم، شىلدە، تامىز، قىركۇيەك جانە جەلتوقسان ايلارىندا تىركەلدى. تومەندەۋ تەك ناۋرىز، قازان جانە قاراشادا بايقالعان.
قاڭتار-جەلتوقسان ارالىعىندا جىلجىمايتىن مۇلىكتى ساتۋ %8,7 ءوسىپ، 3332994 ترانزاكتسيانى قۇرادى، بۇل رەكوردتىق ەڭ جوعارى جىلدىق كورسەتكىش. بۇعان دەيىنگى رەكورد 2022 -جىلى ورناتىلىپ، 3234200 ترانزاكتسيا جاسالعان.
ەسەپتى كەزەڭدە جەر- كاداستر ورگاندارى 20 ميلليوننان استام ءتۇرلى وپەراتسيالاردى وڭدەدى. ونىڭ ماڭىزدى بولىگى جىلجىمايتىن مۇلىكتى ساتىپ الۋ جانە ساتۋ بولدى. مامىلەلەردىڭ ايتارلىقتاي كولەمى يپوتەكالىق راسىمدەر مەن مۇلىكتىك قۇقىقتاردى مۇراعا قالدىرۋمەن بايلانىستى بولدى. سونىمەن قاتار، كاداسترلىق مالىمەتتەردى تۇزەتۋ، مەملەكەت مۇقتاجى ءۇشىن مۇلىكتى الىپ قويۋ، جىلجىمايتىن مۇلىكتى ءبولۋ جانە بىرىكتىرۋ، سىيعا تارتۋ، جەر ۋچاسكەلەرىن قايتا ءبولۋ جۇرگىزىلدى.
تىركەۋ جارناسىنان تۇسكەن كىرىس 74,9 پايىزعا ارتىپ، 168 ميلليارد 146 ميلليون 103 مىڭ ليراعا جەتتى، ونىڭ 160,7 ميلليارد ليراسى جىلجىمايتىن مۇلىكتى ساتىپ الۋ- ساتۋ وپەراتسيالارىنان الىندى.
بۇعان دەيىن تۇركيادا 24 ميللون ادام باسپانا جالداپ تۇرۋعا ءماجبۇر ەكەنىن جازعان ەدىك.
سونداي-اق بۇل ەل جالعان جىلجىمايتىن مۇلىككە قاتىستى 451 «التىن» ءتولقۇجاتتى قايتارىپ الدى. شەشىم شەتەل ازاماتتارىنا جالعان جىلجىمايتىن مۇلىك ساتۋ ارقىلى ازاماتتىق الۋ تالاپتارىن اينالىپ ءوتۋدى ۇيىمداستىرعان قىلمىستىق توپتى جويۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى ارنايى وپەراتسيانىڭ ناتيجەسىندە قابىلداندى.