تۇركياداعى فۋتبول جانجالى: مىڭنان استام ويىنشى ويىننان شەتتەتىلدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيادا ۇلتتىق فۋتبول تاريحىنداعى ەڭ ۇلكەن جانجالدىڭ ءبىرى ءورشىپ تۇر، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تۇركيا فۋتبول فەدەراتسياسى (TFF) ماتچتارعا زاڭسىز ءباس تىكتى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن ەلدىڭ بارلىق ديۆيزيوندارىنان 1024 ويىنشىنى ۋاقىتشا شەتتەتتى. سونداي-اق 152 تورەشى، ونداعان شەنەۋنىك جانە كلۋب پرەزيدەنتتەرىنە قاتىستى تەرگەۋ امالدارى باستالدى. ىستانبۇل، انكارا جانە يزميردى قوسا العاندا 12 قالادا اۋقىمدى تەرگەۋ وپەراتسيالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
Anadolu ajansy اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا ، سۋپەرليگادا 27 ويىنشى جاراقات العان. ولاردىڭ اراسىندا Galatasaray (ەرەن ەلمالى، مەتەحان بالتادجى)، Bەşyktaş (نەدجيپ ۋيسال، ەرسين دەستانوولۋ)، Trabzonspo (بوران باشكان، ساليح مالكووچوگلۋ)، Antalyaspor جانە باسقا كلۋبتاردىڭ ويىنشىلارى بار.
ەڭ ۇلكەن شىعىن تومەنگى ليگالاردا بولدى: ءۇشىنشى ديۆيزيوننان 629 ويىنشى جانە ەكىنشى ديۆيزيوننان 282 ويىنشى ۋاقىتشا ويناۋ قۇقىعىنان ايىرىلدى. قۇرامالاردىڭ جەتىسپەۋشىلىگىنە بايلانىستى بۇل ليگالارداعى چەمپيوناتتار ەكى اپتاعا توقتاتىلدى.
TFF FIFA- مەن كلۋبتارعا جاڭا ويىنشىلاردى تىركەۋگە جانە ماۋسىمنىڭ وتكىزىلمەۋىنە جول بەرمەۋ ءۇشىن توتەنشە ترانسفەر تەرەزەسىن ەنگىزۋ تۋرالى كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر.
تورەشىلەردىڭ بۋكمەكەرلىك كەڭسەلەردە اككاۋنتتارى بولعان.
تەرگەۋ تورەشىلەرگە ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىر.
TFF مالىمەتىنشە، تورەشىلەردىڭ %65 ىندا بۋكمەكەرلىك كەڭسەلەردە اككاۋنتتارى بولعان.
تەرگەۋشىلەردىڭ مالىمەتىنشە، ءبىر تورەشى 18 مىڭنان استام، ال تاعى 42 تورەشى ءارقايسىسى 1000-نان استام ءباس تىككەن. اقىرى 152 تورەشى جۇمىستان شەتتەتىلدى، 17 ءسى ۇستالدى، ال سەگىزى قاماۋعا الىندى، ونىڭ ىشىندە تورەلىك ەتىپ جۇرگەن ءۇش ادام بار.
قىلمىستىق تەرگەۋ اياسىندا 21 ادامدى قاماۋعا الۋ تۋرالى وردەر بەرىلدى. قاتىسۋشىلار اراسىندا تورەشىلەر، كلۋب پرەزيدەنتتەرى جانە مەنەدجەرلەر بار. تەرگەۋشىلەر ءباس تىگۋلەر البانيا، بولگاريا جانە سولتۇستىك كيپردە جۇمىس ىستەيتىن زاڭسىز پلاتفورمالار ارقىلى جاسالعان دەپ كۇدىكتەنىپ وتىر، ال تەرگەۋگە ينتەرپول قاتىسادى. كۇدىكتى قارجىلىق ترانزاكتسيالاردىڭ جالپى قۇنى 10 ميلليون ليرادان (شامامەن 240 مىڭ دوللار) اسادى.
اتالعان جانجالعا قاراماستان، سۋپەرليگا مەن ءبىرىنشى ليگا ويىندارى جالعاسىپ جاتىر. كلۋبتار تەرگەۋدەگى اشىقتىق پەن رەسمي شەشىمدەر قابىلدانعانعا دەيىن كىناسىزدىك پرەزۋمپتسياسىن تالاپ ەتىپ وتىر. تۇركيا فۋتبول فەدەراتسياسى (TFF) سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى شارالاردى ازىرلەۋ جانە وسىنداي وقيعالاردىڭ قايتالانۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن UEFA جانە FIFA ساراپشىلارىمەن شۇعىل كەزدەسۋ وتكىزدى.
