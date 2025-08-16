تۇركيادا ىستانبۇل اكىمدىگىنە قاتىستى جەمقورلىق تەرگەۋى جالعاسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - تۇركيادا ىستانبۇل مەرياسىنىڭ قۇرىلىمدارىنداعى جەمقورلىققا بايلانىستى اۋقىمدى تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تۇركيا پوليتسياسى ىستانبۇل مۋنيتسيپاليتەتىندەگى پاراقورلىق، الاياقتىق جانە قىزمەت وكىلەتتىگىن تەرىس پايدالانۋ دەرەكتەرىنە قاتىستى ءىس اياسىندا توعىزىنشى تولقىنمەن ۇستالدى.
تۇرىك ب ا ق مالىمەتىنشە، سوڭعى وپەراتسيا بارىسىندا مۋنيتسيپاليتەت قىزمەتكەرلەرى مەن مەردىگەرلىك ۇيىمداردىڭ وكىلدەرىن قوسا العاندا، ونداعان ادام قاماۋعا الىندى. ولار مۋنيتسيپالدىق كەلىسىمشارتتاردى ءبولۋ مەن ساتىپ الۋلار كەزىندە جەمقورلىق سحەمالارىنا قاتىسى بار دەپ كۇدىكتەلۋدە.
جەمقورلىق ءىسى بويىنشا 44 ادامدى قاماۋعا الۋ تۋرالى وردەر بەرىلگەن. ولاردىڭ ىشىندە بەيوعلۋ اۋدانىنىڭ مەرى ينان گيۋنەي، ىستانبۇل مەرىنىڭ كەڭەسشىسى يگيت وگۋز دۋمان جانە قالا اكىمدىگىنىڭ باسقا دا كوپتەگەن قىزمەتكەرلەرى بار.
وپەراتسيا اياسىندا مەريا عيماراتىنا كىرۋ جانە شىعۋ تولىقتاي بۇعاتتالىپ، اۋقىمدى ءتىنتۋ جۇمىستارى باستالدى.
تەرگەۋ دەرەگىنشە، كۇدىكتىلەر مەگاپوليس بيۋجەتى ەسەبىنەن جۇيەلى تۇردە پايدا تاۋىپ وتىرعان بولۋى مۇمكىن: تەندەرلىك قۇجاتتاردى قولدان جاساپ، سمەتالاردى نەگىزسىز كوتەرىپ جانە «وتكات» الىپ وتىرعان.
ءىس پروكۋراتۋرانىڭ باقىلاۋىندا جۇرگىزىلۋدە. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ءىستىڭ سوڭىنا دەيىن جەتكىزىلەتىنىن مالىمدەدى. كەيبىر دەرەكتەرگە قاراعاندا، تەرگەۋ كۇدىكتىلەر شەڭبەرىن كەڭەيتىپ جاتقاندىقتان، الداعى ۋاقىتتا جاڭا ۇستاۋلار بولۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن ىستانبۇلدىڭ بۇرىنعى مەرى ەكرەم يماموگلۋ 1 جىل 8 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعانى حابارلانعان ەدى.