تۇركيادا تاعى اتىس بولدى: 4 ادام قازا تاۋىپ، ونداعان ادام جاراقات الدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ كاحرامانماراش پروۆينتسياسىنداعى مەكتەپتە اتىس بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ انكاراداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ايماق گۋبەرناتورى ميۋككەرەم يۋنليۋەردىڭ ايتۋىنشا، شابۋىل سالدارىنا ءتورت ادام قازا تاپتى - ءۇش وقۋشى جانە ءبىر مۇعالىم. تاعى 20 عا جۋىق ادام جاراقات الدى.
تۇركيانىڭ ادىلەت ءمينيسترى اكىن گيۋرلەكتىڭ حابارلاۋىنشا، كاحرامانماراش پروكۋراتۋراسى تەرگەۋ امالدارىن باستادى. ءىس بويىنشا بىرنەشە پروكۋرور تاعايىندالدى جانە قازىردىڭ وزىندە وقيعا ورنىندا تەرگەۋ امالدارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
تۇركيانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى مۇستافا چيفتچي قايعىلى وقيعانىڭ ءمان-جايىن تەكسەرۋ ءۇشىن ايماققا ينسپەكتورلاردى جىبەرۋدى بۇيىردى.
ءبىلىم ءمينيسترى يۋسۋف تەكين مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى كەمال مەميشوگلۋ دا كاحرامانماراشقا شىقتى.
تەرگەۋ امالدارى جالعاسىپ جاتىر، بيلىك جاعداي ايقىندالعان سايىن حالىقتى حاباردار ەتۋگە ۋادە بەردى.
وسىعان دەيىن تۇركيانىڭ شانلىۋرفا پروۆينتسياسىنداعى سيۆەرەك قالاسىندا بۇرىنعى وقۋشى ليتسەي عيماراتىندا وق جاۋدىرعانىن حابارلادىق. شابۋىل سالدارىنان 16 ادام جاراقات الدى.