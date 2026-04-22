تۇركيادا قالىڭدىق كويلەگىن كيىپ كورۋ ءۇشىن اقى الۋ تاجىريبەسى كەڭ تاراپ بارادى
استانا. KAZINFORM - ۇيلەنۋ ماۋسىمى جاقىنداعان سايىن تۇركياداعى بولاشاق قالىڭدىقتار تەك كويلەكتەردىڭ قىمباتتاۋىمەن عانا ەمەس، سونىمەن قاتار كۇتپەگەن جاڭا شىعىنمەن - كيىپ كورۋ اقىسىنىڭ ەنگىزىلۋىمەن بەتپە-بەت كەلىپ وتىر.
بۇرىن بۇل قىزمەت سالونداردا تەگىن كورسەتىلەتىن بولسا، قازىر ول جەكە اقىلى قىزمەتكە اينالىپ بارادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ انكاراداعى ءتىلشىسى.
Türkiye gazetesi باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، «ولشەپ كورۋ بولمەسىنە كىرۋ» قۇنى 500 ليرادان (شامامەن 5200 تەڭگە) باستالىپ، سالون دەڭگەيى مەن ورنالاسقان جەرىنە قاراي 5000 ليراعا (شامامەن 52000 تەڭگە) دەيىن جەتەدى. ال جەكە ديزاينەرلىك ۇلگىلەر ءۇشىن بۇل سوما 10000 ليراعا (شامامەن 104 مىڭ تەڭگە) دەيىن بارادى - ياعني، كويلەكتى تەك كيىپ كورگەننىڭ ءوزى قوماقتى قاراجاتتى تالاپ ەتەدى.
سالا وكىلدەرى بۇل تاجىريبەنى «ماڭىزدى ەمەس كليەنتتەردى ىرىكتەۋ» جانە قىزمەتكەرلەردىڭ جۇكتەمەسىن ازايتۋ قاجەتتىلىگىمەن تۇسىندىرەدى. الايدا تۇتىنۋشىلار مۇنداي ۋاجدەردى قابىلداي بەرمەيدى. كوپشىلىكتىڭ پىكىرىنشە، ونداعان، ءتىپتى جۇزدەگەن مىڭ ليرا تۇراتىن كويلەكتى ساتىپ الماس بۇرىن ونى كيىپ كورۋ - نەگىزگى قۇقىق بولۋى ءتيىس، اقىلى قىزمەت ەمەس.
زاڭگەرلەر دە بۇل تاجىريبەنىڭ ادىلدىگىنە كۇمان كەلتىرۋدە. ولاردىڭ ايتۋىنشا، كيىپ كورۋگە شەكتەۋ قويۋ تۇتىنۋشىلار قۇقىعىن بۇزۋ رەتىندە قاراستىرىلۋى مۇمكىن، سەبەبى بۇل - ماڭىزدى ءارى قىمبات تاڭداۋ.
جالپى ەلدەگى باعانىڭ ءوسۋى جاعدايدى ودان ءارى قيىنداتىپ وتىر. بيىل تۇركيادا قالىڭدىق كويلەكتەرىنىڭ باعاسى 30000 ليرادان (شامامەن 311 مىڭ تەڭگە) 200000 ليراعا دەيىن (2 ميلليون تەڭگەدەن اسا) جەتسە، جالعا الۋ قۇنى شامامەن 25000 ليرادان (260 مىڭ تەڭگە) باستالادى. وسىنداي جاعدايدا ءتىپتى «شاعىن» كيىپ كورۋ اقىسىنىڭ ءوزى جاس جۇبايلارعا قوسىمشا قارجىلىق سالماق تۇسىرەدى.
ناتيجەسىندە تۇركيانىڭ توي يندۋسترياسى ەكىۇداي جاعدايدا تۇر: ءبىر جاعىنان بيزنەس شىعىنداردى وڭتايلاندىرۋعا تىرىسسا، ەكىنشى جاعىنان كليەنتتەردىڭ نارازىلىعى ارتىپ كەلەدى. سەبەبى ءمىنسىز كويلەكتى تابۋ جولى ساتىپ الۋدان بۇرىن-اق قىمباتقا ءتۇسىپ بارادى.
سوڭعى ۋاقىتتا تۇركيادا توي شىعىندارىنىڭ ايتارلىقتاي وسۋىنە بايلانىستى قاراپايىم ءارى بيۋدجەتتىك فورماتتاعى مەرەكەلەرگە قىزىعۋشىلىق تا ارتا تۇسكەن.
ايتا كەتەيىك، تۇركيالىقتار ۇيلەنۋ تويىنىڭ شىعىنىن ۇنەمدەۋگە كوشتى.