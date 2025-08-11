ق ز
    09:06, 11 - تامىز 2025 | GMT +5

    تۇركيادا جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن ءبىر ادام قازا تاپتى

    استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ باتىسىنداعى بالىكەسير پروۆينتسياسىندا بولعان 6,1 ماگنيتۋدالى جەر سىلكىنىسى سالدارىنان ءبىر ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى Hürriyet.

    تۇركيانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى الي ەرليكايا 81 جاستاعى تۇرعىننىڭ قازاسىن راستادى. ول قيراعان عيماراتتىڭ استىنان قۇتقارۋشىلار الىپ شىققاننان كەيىن كوز جۇمعان.

    قازىر ىزدەستىرۋ- قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. وعان 300 دەن استام مامان مەن 79 تەحنيكا جۇمىلدىرىلعان.

    ەسكە سالايىق، 10-تامىز كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن 19:53تە تۇركيانىڭ باتىسىندا جەر سىلكىنىسى تىركەلگەن بولاتىن. ونىڭ وشاعى بالىكەسير پروۆينتسياسىنداعى سىندىرگى اۋدانىندا ورنالاسقان. جەراستى ءدۇمپۋىنىڭ تەرەڭدىگى شامامەن 11 شاقىرىمدى قۇراعان.

    اتالعان ايماقتا 20 افتەرشوك (كەيىنگى دۇمپۋلەر) تىركەلدى.

