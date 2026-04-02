تۇركيادا جانارماي باعاسى كۇرت ءوسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس سالدارىنان الەمدىك مۇناي باعاسىنىڭ كۇرت قىمباتتاۋى تۇركيادا بەنزين مەن ديزەل وتىنىنىڭ كەزەكتى رەت قىمباتتاۋىنا اكەلىپ، ەكونوميكا مەن تۇتىنۋشىلارعا تۇسەتىن قىسىمدى كۇشەيتىپ وتىر. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ انكاراداعى ءتىلشىسى حابارلادى.
تۇركيادا جانارماي باعاسىنىڭ قارقىندى ءوسۋى جالعاسىپ جاتىر، بۇل الەمدىك ەنەرگەتيكالىق نارىقتاعى تۇراقسىزدىقپەن تىكەلەي بايلانىستى. Deutsche Welle مالىمەتىنشە، سوڭعى باعا ءوسىمى اسىرەسە ديزەل وتىنى سەگمەنتىندە ايقىن بايقالادى: ونىڭ قۇنى ءبىر ليترى ءۇشىن 80 تۇرىك ليراسىنا (شامامەن 860 تەڭگە) جۋىقتادى.
سوڭعى رەت شامامەن 2,52 ليراعا قىمباتتاعاننان كەيىن ديزەل باعاسى ىستانبۇل قالاسىندا 77,5 ليراعا جۋىق، ال انكارا مەن يزمير قالالارىندا شامامەن 79 ليراعا جەتتى. ال ديارباكىر سياقتى كەي وڭىرلەردە 80 ليرادان اسىپ كەتكەن.
بەنزين باعاسى دا ايتارلىقتاي ءوستى - اقپان ايىنىڭ سوڭىنان بەرى ول 4 ليرادان استامعا قىمباتتادى. ستانبۇلدا بەنزيننىڭ ءبىر ليترى بۇرىن شامامەن 58 ليرا بولسا، قازىر 62,5 ليرادان (شامامەن 670 تەڭگە) اسىپ وتىر.
باعانىڭ ءوسۋىنىڭ نەگىزگى سەبەبى - مۇناي قۇنىنىڭ كۇرت قىمباتتاۋى. ەتالوندىق Brent ماركالى مۇناي باعاسى ا ق ش، يزرايل جانە يران اراسىنداعى شيەلەنىستىڭ ۋشىعۋىنا بايلانىستى ءبىر باررەل ءۇشىن 119 دوللارعا دەيىن كوتەرىلدى. ناۋرىز ايىنىڭ سوڭىنا قاراي دا باعا 105 دوللاردان جوعارى دەڭگەيدە قالىپ وتىر، بۇل تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىسكە دەيىنگى 70 دوللارلىق كورسەتكىشتەن ايتارلىقتاي جوعارى.
باعانىڭ وسۋىنە ورمۋز بۇعازى سياقتى ماڭىزدى مۇناي تاسىمالداۋ باعىتتارىنىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزى دا اسەر ەتۋدە. بۇل ايماقتاعى كەز كەلگەن ءقاۋىپ الەمدىك ەنەرگيا تاسىمالداۋشىلار باعاسىنا بىردەن ىقپال ەتەدى.
ەنەرگورەسۋرستار يمپورتىنا جوعارى تاۋەلدى تۇركيا مۇندايداعى وزگەرىسكە ەرەكشە سەزىمتال.
باعانىڭ ءوسۋىن تەجەۋ ءۇشىن بيلىك «eşel mobil» تەتىگىن قايتا ىسكە قوستى، وعان سايكەس باعانىڭ ءبىر بولىگى سالىق جۇكتەمەسىن ازايتۋ ارقىلى وتەلەدى. الايدا ساراپشىلار بۇل شارانى ۋاقىتشا شەشىم دەپ باعالايدى.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، مۇناي باعاسىنىڭ ءوسۋى جالعاسسا، قىسىم تەك تۇتىنۋشىلارعا عانا ەمەس، مەملەكەتتىك بيۋدجەتكە دە اسەر ەتەدى. مۇنداي جاعدايدا تۇركيا جانە باسقا دا يمپورتقا تاۋەلدى ەلدەر ينفلياتسيانى تەجەۋ مەن بيۋدجەتتىك تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ اراسىندا تەپە-تەڭدىك ىزدەۋگە ءماجبۇر.
بۇعان دەيىن تۇركيانىڭ قارجى جانە قازىنا ءمينيسترى مەحمەت شيمشەك ەلدە ازىق-تۇلىك باعاسىنىڭ وسكەنىن مالىمدەگەن ەدى.