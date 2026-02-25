تۇركيادا F-16 جويعىش ۇشاعى اپاتقا ۇشىرادى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ باتىسىنداعى بالىكەسير پروۆينتسياسىندا جاۋىنگەرلىك وقۋ-جاتتىعۋ كەزىندە F-16 جويعىش ۇشاعى اپاتقا ۇشىرادى. ۇشقىش قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ انكاراداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بالىكەسير گۋبەرناتورى يسمايل ۋستاوگلۋ تۇركيا اسكەر- اۋە كۇشتەرىنىڭ 9-شى باس رەاكتيۆتى بازاسىنا تيەسىلى F-16 ۇشاعى ۇشىپ شىققاننان كەيىن كوپ ۇزاماي اپاتقا ۇشىراعانىن حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءبىر ۇشقىش قىزمەتتىك مىندەتىن ورىنداۋ كەزىندە قازا تاپتى.
ۇشاقپەن بايلانىس ول ۇشىپ شىققاننان كەيىن ءبىراز ۋاقىتتان سوڭ ءۇزىلدى. سودان كەيىن شۇعىل ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى باستالدى، ونىڭ بارىسىندا ۇشاق قيراندىلارى انىقتالدى.
اپات يزمير-ىستانبۇل تاس جولى ماڭىنداعى كارەسي قالاسىنىڭ نايپلي اۋدانىندا بولدى.
وقيعاعا بايلانىستى تاس جولدىڭ ءبىر بولىگىندەگى كولىك قوزعالىسى ۋاقىتشا جابىلدى.
توتەنشە جاعدايلار قىزمەتى مەن ماماندار وقيعا ورنىندا جۇمىس ىستەۋدى جالعاستىرىپ جاتىر.
تۇركيانىڭ ۇلتتىق قورعانىس مينيسترلىگى تاراتقان مالىمدەمەسىندە اپاتتىڭ سەبەبى اۆياتسيالىق وقيعالاردى تەرگەۋ كوميسسياسى جۇمىسىنىڭ قورىتىندىلارى ارقىلى انىقتالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ۆەدومستۆو قازا تاپقان ۇشقىشتىڭ وتباسىنا كوڭىل ايتتى.
وسىعان دەيىن تۇركيا گرۋزياداعى ۇشاق اپاتىنان كەيىن C-130 رەيسىن توقتاتقانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.