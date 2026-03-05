تۇركيادا د ا ي ش- كە قارسى اۋقىمدى وپەراتسيالار جۇرگىزىلدى: 184 ادام ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - كەيىنگى ەكى اپتادا تۇركيا قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى ەلدىڭ 35 پروۆينتسياسىندا تەرروريزمگە قارسى وپەراتسيا جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ انكاراداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تۇركيادا حالىقارالىق تەرروريستىك ۇيىم «يسلام مەملەكەتىنە» (د ا ي ش - قازاقستاندا تىيىم سالىنعان ۇيىم) قارسى ءبىرقاتار اۋقىمدى وپەراتسيا اياقتالدى.
ەلدىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وپەراتسيالاردى باس پوليتسيا باسقارماسى، تەرروريزمگە قارسى كۇرەس دەپارتامەنتى جانە ۇلتتىق بارلاۋ ۇيىمى (ۇ ب ۇ) پروكۋراتۋرا ورگاندارىمەن جانە ايماقتىق پوليتسيا دەپارتامەنتتەرىنىڭ تەرروريزمگە قارسى بولىمشەلەرىمەن بىرلەسىپ ۇيلەستىردى. وپەراتسيالار ەكى اپتاعا سوزىلدى جانە 35 پروۆينتسيانى قامتىدى. ناتيجەسىندە د ا ي ش- پەن بايلانىسى جانە قارجىلاندىرۋى بار دەگەن كۇدىكپەن 184 ادام ۇستالدى.
تەرگەۋشىلەردىڭ مالىمەتىنشە، ۇستالعاندار تەرروريستىك ۇيىمنىڭ قىزمەتىنە قاتىسقان، تەرروريزمگە قاتىستى ىستەر بويىنشا ىزدەۋدە بولعان نەمەسە ەكسترەميستىك ۇيىمعا قارجىلىق قولداۋ كورسەتكەن بولۋى مۇمكىن.
سوت ۇستالعانداردىڭ كەيبىرىنە قاتىستى شەشىم قابىلدادى: 22 كۇدىكتى تۇتقىندالدى، 33 ءى سوت باقىلاۋىمەن بوساتىلدى، ال قالعان كۇدىكتىلەرگە قاتىستى ءىس جۇرگىزۋ جالعاسىپ جاتىر.
ءتىنتۋ كەزىندە قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى سەگىز تىركەلمەگەن تاپانشا، ءبىر اڭشى مىلتىعىن جانە ۇيىمنىڭ قىزمەتىنە قاتىستى كوپتەگەن قۇجات پەن سيفرلىق ماتەريالداردى تاركىلەدى.
تۇركيا بيلىگى ەكسترەميستىك توپتارعا قارسى وپەراتسيالاردى ۇنەمى جۇرگىزىپ، تەرروريزمگە قارسى كۇرەس ەلدىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ نەگىزگى باعىتى بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ وتەدى.
بۇعان دەيىن تۇركياداعى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى د ا ي ش- كە قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن 31 ادامدى ۇستاعان بولاتىن.