تۇركيادا ءىرى التىن كەن ورنى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - سيۆاس پروۆينتسياسىنىڭ كانگال وكرۋگىندەگى الاچاحان اۋىلىنىڭ ماڭىندا جۇرگىزىلگەن بارلاۋ جۇمىستارى كەزىندە شامامەن 424 مىڭ ۋنتسيا التىن تابىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (ەرمادەن) ماماندارى جۇرگىزگەن زەرتتەۋگە سايكەس، كەن ورنىندا شامامەن 14,9 ميلليون توننا كەن بار، ونىڭ ورتاشا قۇرامى تونناسىنا 0,89 گرام التىن.
قوعامدىق اقپارات پلاتفورماسىنا ۇسىنىلعان حابارلاماعا سايكەس، بۇل رەسۋرستار UMREK جانە JORC ستاندارتتارىنا سايكەس كەن ورنى رەتىندە جىكتەلدى.
بارلىق بارلاۋ جۇمىسى 5804 گەكتار جەردە جۇرگىزىلدى، ونىڭ 45 گەكتارى بۇرعىلاۋمەن قامتىلدى. بارلىعى 360 نەگىزگى بۇرعىلاۋ اياقتالدى، تەرەڭدىگى 96649 مەترگە جەتتى، ال انكاراداعى سەرتيفيكاتتالعان Bureau Veritas زەرتحاناسىندا 96 مىڭنان استام زەرتحانالىق ءورت سىناعى جۇرگىزىلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا التىننىڭ ورتاشا باعاسى ۋنتسياسىنا شامامەن 4 مىڭ دوللار بولعاندىقتان، تابىلعان قوردىڭ بولجامدى قۇنى 1,7 ميلليارد دوللارعا جەتەدى.
سونىمەن قاتار، Ermaden جالپى قور كولەمىن ناقتىلاۋ، رەسۋرستاردىڭ جىكتەلۋىن جاڭارتۋ جانە جوبانىڭ تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسىن باستاۋ ءۇشىن بۇرعىلاۋ مەن بارلاۋ جۇمىستارى جالعاسادى.
ءبىز بۇعان دەيىن التىن باعاسىنىڭ نەلىكتەن ءوسىپ جاتقانى جانە بۇل الەمدىك قارجى نارىعىنا قالاي اسەر ەتەتىنى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.
كەيىنىرەك تۇركيا قازاقستان مەن برازيليادان كەيىنگى التىن ساتىپ الۋشىلاردىڭ ۇشتىگىنە كىرگەنى حابارلاندى.