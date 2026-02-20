تۇركيادا الەۋمەتتىك جەلىلەرگە قاتىستى تالاپ كۇشەيىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - تۇركيادا الەۋمەتتىك جەلىلەرگە كىرۋ ءۇشىن جەكە ادامنىڭ ۆەريفيكاتسيادان ءوتۋىن مىندەتتەۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ انكاراداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تۇركيانىڭ ادىلەت ءمينيسترى اكىن گيۋرلەك الەۋمەتتىك جەلىلەرگە كىرۋ ءۇشىن پايدالانۋشىلاردى جەكە باسىن جانە ۇيالى تەلەفون ءنومىرىن راستاۋعا مىندەتتەيتىن زاڭ جوباسى ازىرلەنىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
سونداي-اق بيلىك 15 جاسقا تولماعان بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرگە كىرۋىنە تىيىم سالۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، بۇل قۇجات بيىل قابىلدانباق. تۇركيا ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ باستاماسىنا سايكەس، الەۋمەتتىك جەلىلەردە اككاۋنتتاردى تىركەۋ مەن وعان كىرۋ ءۇشىن جەكە ادام مىندەتتى تۇردە سايكەستەندىرۋ مەن ۇيالى تەلەفون ءنومىرىن راستاۋ قاجەت بولادى.
گيۋرلەك بۇل شارا اتا-انالار تاراپىنان كەڭ قولداۋ تاپقانىن اتاپ ءوتتى.
- ازاماتتار تاراپىنان ۇلكەن سۇرانىس پەن تولىق قولداۋدى كورىپ وتىرمىز، - دەدى مينيستر.
تۇركيا ءمينيسترى TV100 تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا «Alo Adalet» («اللو، ادىلەت») قوسىمشاسىنىڭ ىسكە قوسىلعانىن دا حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قوسىمشانىڭ نەگىزگى ماقساتى - سوت ىستەرىن قاراۋ مەرزىمدەرىن قىسقارتۋ جانە پروتسەستەردىڭ اشىقتىعىن كوتەرۋ.
قوسىمشا ارقىلى ازاماتتار ءوز ىستەرىنىڭ قارالۋىنداعى كىدىرىستەردىڭ سەبەپتەرىن انىقتاپ، سوت پروتسەسىنىڭ بارىسى تۋرالى اقپارات الادى. بۇل جاڭاشىلدىق سۋديالارعا ىستەردى قاراۋدىڭ بەلگىلەنگەن مەرزىمدەرىن ورىنداۋعا كومەكتەسەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تۇركيادا كيبەرقىلمىسپەن كۇرەس كۇشەيگەنىن جازعان ەدىك.