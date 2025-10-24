تۇركيادا اجىراسقان ەر ادام 2 مىسىققا اليمەنت تولەيتىن بولدى
ستامبۋلدا ەكى جىل نەكەدە بولعان جۇپ كەلىسىممەن اجىراستى. پروتوكولعا سايكەس، ەر ادام ەكى مىسىقتىڭ جۇبايىندا قالۋىنا كەلىسىپ، ولاردى اسىراۋعا كەتەتىن شىعىندارعا ايىنا 10 مىڭ تۇرىك ليراسىن تولەپ وتىرۋدى ءوز موينىنا الدى، دەپ حابارلايدى «تۇركىستان» گازەتى Yeni Safak باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
تولەم ءۇش اي سايىن ءبىر جولعى اۋدارىممەن جاسالادى، سوما جىل سايىن TÜİK جاريالايتىن TÜFE بويىنشا يندەكستەلەدى، تولەم مەرزىمى ەڭ كوبى - 10 جىل. پروتوكولدا سونداي-اق بۋعرا B.-نىڭ ەزگي B.-گە 550 مىڭ ليرا مولشەرىندە ماتەريالدىق وتەماقى تولەيتىنى كورسەتىلگەن. قۇجات ستامبۋل وتباسى سوتىنا ۇسىنىلىپ، بەكىتىلدى.
ادۆوكات ايلين ەسرا ەرەننىڭ تۇسىندىرۋىنشە، بۇل تولەم كلاسسيكالىق ماندەگى اليمەنت ەمەس، تاراپتاردىڭ ەرىكتى كەلىسىمىمەن جانۋاردىڭ كۇتىم شىعىندارىنا قاتىسۋ مىندەتتەمەسى. ءۇي جانۋارلارى بويىنشا سوت تاجىريبەسىندە باستى ماسەلە - ولاردىڭ قاي ۇيدە تۇراتىنى مەن كۇتىمىنىڭ كىمدە بولاتىنىن انىق بەلگىلەۋ، ال چيپ پەن تىركەۋ دەرەكتەرى يەلەنۋ مەن جاۋاپكەرشىلىكتى دالەلدەۋگە كومەكتەسەدى. پروتوكولدى سوت بەكىتكەننەن كەيىن ورىنداۋعا مىندەتتى كۇشكە يە بولادى.