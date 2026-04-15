    12:24, 15 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    تۇركياعا بيداي، جاسىمىق، مايلى تۇقىمدار ەكسپورتتاۋعا مۇددەلىمىز - ولجاس بەكتەنوۆ

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان تۇركياعا بيداي، جاسىمىق، مايلى تۇقىمدار ەكسپورتتاۋعا مۇددەلى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ۇيىندە تۇركيا ۆيتسە- پرەزيدەنتى جيەۆدەت يىلمازبەن ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى كوميسسيانىڭ 14-وتىرىسىن وتكىزىپ جاتقان پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.

    бидай, егін науқаны
    Фото: Ақорда

    - اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىندا وڭ ديناميكا بايقالىپ وتىر. 2025 -جىلى اگروونەركاسىپتىك كەشەندەگى تاۋار اينالىمى 25 پايىزدان استام ءوسىپ، 360 ميلليون دوللارعا جۋىقتادى. بۇل باعىتتا اگروتەحنولوگيالار مەن ساقتاندىرۋ سالاسىندا تاجىريبە الماسىلىپ جاتىر، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.

    ۇكىمەت باسشىسى الداعى كەزەڭدە تاۋار اينالىمىن ءارتاراپتاندىرۋ، ەكسپورت نومەنكلاتۋراسىن كەڭەيتۋ جانە قوسىلعان قۇنى جوعارى بىرلەسكەن وندىرىستەردى ىسكە قوسۋ ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى.

    - بيداي، جاسىمىق، جەم، مايلى تۇقىمدارىن تۇركياعا ەكسپورتتاۋعا مۇددەلىمىز. وسىعان بايلانىستى ۋاكىلەتتى ورگاندارىمىزعا تۇركيانىڭ ۆەتەرينارلىق جانە فيتوسانيتارلىق ستاندارتتارىنا سايكەستىك ماسەلەلەرى بويىنشا بىرلەسكەن جۇمىس جۇرگىزۋدى ۇسىنامىن، - دەدى پرەمەر- مينيستر.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستان تۇرىك ينۆەستورلارىنا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك قولداۋ قۇرالدارىن ۇسىنۋعا دايىن.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
