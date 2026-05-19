تۇركياداعى سۋ تاسقىنىنا بايلانىستى 7 قالانىڭ تۇرعىندارى ەۆاكۋاتسيالاندى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ سولتۇستىگىندەگى توكات پروۆينتسياسىنىڭ تۋرحال اۋدانىندا 7 اۋىل مەن 15 شاعىن اۋداننىڭ تۇرعىندارى سۋ تاسقىنى قاۋپىنە بايلانىستى ەۆاكۋاتسيالانىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى Report اگەنتتىگى جازدى.
المۋس سۋ قويماسىنىڭ سۋ دەڭگەيى ۇزدىكسىز جاۋىن-شاشىن سالدارىنان كوتەرىلگەن. سارسەنبىگە قاراي وزەن سۋى بوگەتتەن اسۋى مۇمكىن دەپ بولجانىپ وتىر. سول سەبەپتى، ىقتيمال اپاتتىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا 7 اۋىل مەن 15 شاعىن اۋداننىڭ تۇرعىندارىن ەۆاكۋاتسيالاۋ شەشىمى قابىلداندى.
ايتا كەتەيىك، تۇركيانىڭ كوپ ايماعىندا، اسىرەسە قاراتەڭىز وڭىرىندە ۇزدىكسىز جاۋىن-شاشىن ءتۇسىپ، ءبىرقاتار عيمارات قيراپ، زالالىن تيگىزدى.
بۇعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا نوسەر سالدارىنان كوپىرلەردى سۋ شايىپ، 81 ادام ەۆاكۋاتسيالاندى.