تۇركياداعى قازاق ونەرىنىڭ وكىلى 71 جاسىندا ومىردەن وزدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا قازاعى، ءانشى، اقىن ءارى كومپوزيتور بەشىر احمەت كوسە دۇنيەدەن ءوتتى. قارالى حاباردى جۋرناليست ەرجان تولەك جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى dalanews.kz.
ونىڭ ايتۋىنشا، بەشىر احمەت كوسە تۇركياداعى قازاق قاۋىمىنىڭ كورنەكتى وكىلدەرىنىڭ ءبىرى بولعان. ول قازاق مادەنيەتىن تۇركى الەمىنە تانىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ، ىستانبۇلعا بارعان قازاقستاندىق ونەر ادامدارى مەن سول ەلدە ءبىلىم العان قازاق جاستارىنا ۇنەمى قولداۋ كورسەتكەن.
جۋرناليست مارقۇمنىڭ ادامگەرشىلىگى مەن شىعارماشىلىق بولمىسىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
«بەشىر اعامىز تۇركياداعى قازاقتاردىڭ جارقىن وكىلىنىڭ ءبىرى ەدى. جۇرەگى كەڭ، بالاداي اڭقىلداعان تازا ادام بولاتىن. تۇركى الەمىنە قازاق مادەنيەتىنىڭ دارىپتەلۋىنە تەڭدەسسىز ۇلەس قوستى»، - دەپ جازدى ول.
سونداي-اق ەرجان تولەك بەشىر احمەت كوسەنىڭ ۇيىندە قوناق بولىپ، ونىڭ اڭگىمەلەرى مەن اندەرىن تالاي رەت تىڭداعانىن ەسكە الدى.
«ءومىرىن ونەرگە اينالدىرعان بەشىر اعا دا بۇ دۇنيەنى تارك ەتىپتى. ءسىز سالعان اندەر مەن جارقىن بەينەڭىز ماڭگى جۇرەگىمىزدە. تۇركياداعى قازاق جۇرتىنا، اعانىڭ اۋلەتىنە قايعىرا كوڭىل ايتامىن»، - دەلىنگەن جازبادا.
بەشىر احمەت كوسە 1955 -جىلى تۇركيانىڭ ساليحلي قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ونىڭ «التاي تاۋىم»، «كوكتەم»، «جالعىز كوڭىلىم» سەكىلدى اندەرى كوپشىلىككە بەلگىلى.